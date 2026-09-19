Депутат Госдумы Марат Нуриев проголосовал во второй день выборов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Во второй день голосования депутат Государственной Думы Марат Нуриев пришел на избирательный участок и принял участие в выборах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Парламентарий сообщил, что сделал выбор в пользу будущего страны, ее стабильности и развития. По его словам, участие в выборах является не формальностью, а гражданским долгом.

Нуриев отметил, что в дни голосования определяется дальнейший курс России. Он подчеркнул, что решения избирателей влияют на развитие городов и сел, социальную поддержку и качество жизни людей.

Отдельно депутат призвал принять участие в выборах молодых избирателей, для которых голосование может стать первым. Он также предложил прийти на участки вместе с близкими, родителями и друзьями, отметив важность личного примера активной гражданской позиции.

Нуриев напомнил, что голосование проходит в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Кроме того, по уважительной причине можно проголосовать на дому.

По словам парламентария, избиратель может сделать свой выбор в любой из трех дней, удобный для него. Он подчеркнул, что важно не оставаться в стороне и выражать свою гражданскую позицию.

Нуриев также поблагодарил членов избирательных комиссий и наблюдателей за работу и пожелал землякам сделать правильный выбор.