В Бавлинском районе двойняшки впервые проголосовали в день совершеннолетия

Жители Бавлинского района Карина и Артур Хазиахметовы отметили совершеннолетие первым участием в выборах. Брату и сестре исполнилось 18 лет 19 сентября – во второй день голосования. Об этом пишет «Бавлы-информ».

На избирательный участок № 1038, расположенный в Кзыл-Ярском сельском доме культуры, двойняшки пришли вместе с родителями. После голосования их поздравил председатель участковой избирательной комиссии Ленир Давлетшин.

«Ощущения, конечно, очень необычные – мы такое испытываем впервые. Очень рада внести свой вклад в жизнь страны. Здорово, что наш первый осознанный выбор совпал именно с 18-летием. Для нас это совершенно новый, запоминающийся опыт», – рассказала Карина.

Брат и сестра сейчас получают среднее профессиональное образование. Артур осваивает профессию в нефтяной сфере, а Карина готовится стать медицинским работником. Ранее они занимались спортом и были участниками хореографического коллектива «Асылташ» при местном доме культуры.

Еще один день рождения 19 сентября отметили непосредственно на избирательном участке. Заместитель председателя УИК Лейсан Гамирова в праздничный день работала вместе с коллегами. Она много лет участвует в работе избирательной системы.

«Отмечать день рождения на рабочем месте для меня только в радость. Рядом со мной замечательные коллеги, односельчане подходят, искренне поздравляют, говорят добрые слова. Такое внимание очень ценно и согревает душу», – поделилась Гамирова.

Коллеги поздравили ее с днем рождения и вручили букет цветов.

Фото: «Бавлы-информ»