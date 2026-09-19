В Набережных Челнах на участке исполнили симфонию «Яр Чаллы – 400»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Оркестр национальных инструментов Набережночелнинской филармонии выступил на площадке избирательного участка во Дворце культуры «Энергетик».

Музыканты исполнили симфонию «Яр Чаллы – 400», посвященную истории Набережных Челнов, развитию города и традициям народов, живущих на берегах Камы. Произведение создано к юбилейным датам города и автогиганта.

Концерт прошел в день голосования и стал частью культурной программы для жителей города.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают до 20:00 20 сентября.