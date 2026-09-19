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Общество 19 сентября 2026 18:09

«Будущее республики»: Айзатуллин и Хисамутдинов проголосовали в Высокой Горе

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«Будущее республики»: Айзатуллин и Хисамутдинов проголосовали в Высокой Горе

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин и глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов проголосовали на избирательном участке №1309.

Участок расположен в поселке железнодорожной станции Высокая Гора, в районном доме культуры. Глава района проголосовал вчера, министр – сегодня. Оба проголосовавших отметили важность участия каждого жителя в определении будущего района и республики.

В Высокогорском районе в дни голосования работают 48 избирательных участков. Избирательным правом обладают 50,6 тыс. человек.

На участках жители могут сделать прививку от гриппа, принять участие в спортивных и культурных мероприятиях, а также посетить осенние ярмарки. Для жителей отдаленных сел организована работу мобильных избирательных участков.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают до 20:00 20 сентября.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

#Выборы-2026
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