«Будущее республики»: Айзатуллин и Хисамутдинов проголосовали в Высокой Горе

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин и глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов проголосовали на избирательном участке №1309.

Участок расположен в поселке железнодорожной станции Высокая Гора, в районном доме культуры. Глава района проголосовал вчера, министр – сегодня. Оба проголосовавших отметили важность участия каждого жителя в определении будущего района и республики.

В Высокогорском районе в дни голосования работают 48 избирательных участков. Избирательным правом обладают 50,6 тыс. человек.

На участках жители могут сделать прививку от гриппа, принять участие в спортивных и культурных мероприятиях, а также посетить осенние ярмарки. Для жителей отдаленных сел организована работу мобильных избирательных участков.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают до 20:00 20 сентября.