В ходе конкурса назван обладатель приза в номинации «Самая многочисленная семья»

Семья Нуруллиных

Фото: группа «Татарстан Алга» в соцсети «ВКонтакте»

В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладательницей спецприза (гриля Tefal) благодаря выигрышу в специальной номинации «Самая многочисленная семья» стала Ильмира Нуруллина. Супруги Нуруллины из Зеленодольска пришли на избирательный участок с пятью детьми.

До этого спецприз (увлажнитель воздуха Electrolux) в номинации «Самая креативная семья» достался Альфие Зиннатовой из Заинска. Ее муж оделся Дедом Морозом. Также супруги не забыли ни о наряде для ребенка, ни о необычном выстраивании композиции.

Семья Зиннатовых Фото: группа «Татарстан Алга» в соцсети «ВКонтакте»

Конкурс «Всей семьей на выборы» проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего участники конкурса могут выиграть три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17. Информация о победителях публикуется в группе «Татарстан Алга» в социальной сети «ВКонтакте».

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00. Явка в Татарстане к данному моменту уже превысила 48%.