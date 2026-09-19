Премьера в театре Камала: 1:0 в пользу Хади Такташа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В театре Камала состоялась премьера документальной драмы «Такташ. Утерянная красота» («Такташ. Югалган матурлык») режиссера Лилии Нурель.

«Это история в жанре байопика: документальная драма, мы так для себя ее назвали. Автор – Йолдыз Миннуллина. Мы готовились практически год, работали с архивными материалами, сочиняли историю, старались не отходить далеко от основной истории, истории Такташа. Помимо Такташа у нас появятся и другие персонажи: Адель Кутуй, Кави Наджми, Зайнаб Баширова», – рассказала журналистам Лилия Нурель.

Спектакль «Югалган матурлык» наполнен отсылками к творчеству Такташа (например, в одной сцене поэт заявляет «Такташ үлде!»), и активно заигрывает с памятью о нем, напоминая, что его именем названа не одна только улица. А нарядами артистов Татарский академический театр в очередной раз доказал, что у него один из самых высококлассных костюмерных цехов.

В центре сюжета спектакля – рецензия Аделя Кутуя на творчество Хади Такташа, в котором он признает своего друга идеологически незрелым, а его творчество называет не политической, а только художественной работой. Коллектив из семи артистов (почти организация, но театральная) решает изучить прошлое двух поэтов и разобраться, как расстроилась их дружба.

Сюжет концентрируется вокруг одной линии, связанной с допросом Кутуя по делу «Җидегән» и участию в этой организации Хади Такташа. Временами, впрочем, история отвлекается от пыток на сторонние сюжеты из жизни Такташа: поездки в Оренбург и Ташкент, создание пьесы «Югалган матурлык» (к ней явно отсылает название постановки), работу в газете «Азат хаты» (ныне «Сююмбике») или аукцион, где продавали его собственные вещи.

Спектакль его создатели назвали «байопиком», но это не памятник одному конкретному лицу и не биография одного человека. Здесь имеет место попытка запечатлеть эпоху, в котором жили, творили и атмосферу которой во многом создавали эти деятели культуры. В большей степени это история дружбы Аделя Кутуя и Хади Такташа от ее начала за кулисами татарского театра до завершения после допроса одного из друзей.

Постановка Лилии Нурель по пьесе поэтессы Йолдыз Миннуллиной имеет несколько очевидных пересечений с тинчуринской «Лу» о супруге Хасана Туфана. Эти сближения вполне закономерны, потому что все эти люди творили в одно время, чуть ли не в одном месте и были друг с другом дружны. Но при рассмотрении каждого из таких моментов оказывается, что «Такташ» если не лучше, то, во всяком случае, зрелищнее. Известное предложение пожениться всей поэтической тусовкой в один день здесь разыграно в настоящей бане, да такой горячей, что артисты выходят на сцену красными с ног до головы – не закулисье, а настоящий предбанник! И рэп-баттл тоже здесь есть, но соревнуются уфимский Зариф Башири и казанский Хади Такташ – и об их «панчи» можно испачкаться.

В центре камаловской постановки – «матурлык», потерянный во всех смыслах: рецензия Кутуя, с которой начинается этот трехчасовой спектакль; жена Такташа, которой он посвятил свою пьесу; и художественность сама по себе (которую также можно перевести как «матурлык»). После идеологического анализа, осуществленного уполномоченными лицами, творчество поэта потеряло художественность и стало всего лишь политическим инструментом в руках партии. Вернуть «матурлык» в финале, уже после смерти Такташа, пытается Кутуй, прорываясь сквозь толпы людей, объявивших покойника поэтом социализма. Он пытается вставить хоть слово и, наконец, читает такташевские строчки «Ак чәчәкләр ява, дөнья матур…», возвращая этому миру красоту.

«Нет видеозаписей с Такташем, мы не знаем, как он читал стихи, поэтому мы опирались исключительно на печатные материалы его современников, их описания», – рассказал журналистам исполнитель роли Такташа Искандер Нуризянов. Более того, по словам Ришата Ахмадуллина, исполнителя роли Кутуя, мы знаем Такташа во-многом благодаря его герою.

В том, что спектаклю удается найти «утерянную красоту», – большая заслуга ансамбля актеров. Если вспоминать тинчуринский «Лу», а этих параллелей, как уже говорилось, избежать невозможно, возникает вопрос, были ли образы персонажей, созданные в той постановке, удачными. Их было достаточно, чтобы понять трагедию жены репрессированного поэта. Получился монохромно-красный портрет одной Салигаскаровой, но как обстояли дела с второстепенными героями? Образ самого Хасана Туфана вышел довольно однообразным: рок-звезда влюбляется в актрису, становится отцом, а затем, оказавшись в тюрьме, исчезает, не получив должного финала. Остальные лица, в том числе Кутуй и Такташ, оставляют впечатление прохожих, мимолетных представителей эпохи.

«Такташ» же идет дальше и не замыкается на историчности своих героев. Вероятно, у артистов даже не было задачи быть достоверными во всем, но именно это способствует яркости деталей и живости характеров. Игра актеров напоминает эксперимент и доставляет большое наслаждение – такое многоцветие темпераментов и драматических ситуаций, что кажется, будто сами артисты получают безумное удовольствие от игрового простора. Каждому, кроме Такташа и Кутуя, удается примерить образ злодея – хромого следователя в кожаном плаще с бряцающей связкой ключей. Столь разными и похожими одновременно получаются эти следователи, словно Кутуя пытает не представитель тоталитарного государства, а его собственные воспоминания.

Может быть, разница «Лу» и «Такташа» обусловлена кинематографической основой пьесы (изначально Ильгиз Зайниев писал киносценарий «Лу», но текст был адаптирован для сцены). Вероятно, пьеса Миннуллиной не менее хорошо смотрелась бы и на экране. «Такташ» выглядит почти как кино и под кино мимикрирует (взять те же обесцвеченные сепией костюмы и макияжи). В то же время эта история не теряет своих качеств на сцене Восточного зала, переносящей героев из эпизода в эпизод словно кинопленка – новое интересное свойство камаловской сцены.

Хади Такташ – Искандер Нуризянов. Адель Кутуй – Ришат Ахмадуллин. Роли также исполнили: Ляйсан Файзуллина, Лейсан Гатауллина, Райхан Габдуллина, Ирек Хафизов, Адель Равилов.

Художник-постановщик – Екатерина Горшкова. Художник по костюмам – Марина Марьянич. Художник по свету – Екатерина Гиждиян. Композитор – Ислам Валеев. Хореограф – Салима Аминова.

Режиссер – Лилия Нурель. Автор пьесы – Йолдыз Миннуллина.