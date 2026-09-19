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Происшествия 19 сентября 2026 14:32

Глава российского бренда косметики задержан по подозрению в мошенничестве

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Гендиректора крупного российского бренда косметики Mixit Олега Пая задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пай задержан, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», – рассказал источник.

Причина обвинения не уточняется. Как следует из базы данных Тверского суда Москвы, 19 сентября будет решаться вопрос о помещении Олега Пая под домашний арест.

Mixit – крупный российский бренд косметики, основанный в 2014 году. По итогам 2025 года прибыль компании составила 3,5 млрд рублей. Также у бренда более 32 000 точек продажи в России и за рубежом.

#Мошенничество
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