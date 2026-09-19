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Политика 19 сентября 2026 16:19

Явка на выборах в Татарстане превысила 50%

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Явка на выборах в Татарстане превысила 50%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», на 15:00 19 сентября в Татарстане проголосовали 50,3% избирателей республики. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Что касается избирателей — настроение хорошее, голосуют активно, все идет в штатном режиме. Сегодня вовремя открылись все избирательные участки», – заявил Кондратьев.
Напомним, 18–20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва. Всего в парламент будет избрано 450 депутатов по смешанной избирательной системе.
Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.
#Выборы-2026 #выборы депутатов в госдуму #Татарстан
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