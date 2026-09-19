Мастер-классы и флешмобы прошли на избирательных участках Альметьевска

На избирательных участках Альметьевска в дни голосования организовали творческие мастер-классы, спортивные игры, флешмобы и музыкальные выступления. Об этом сообщает ЮВТ-24.

Так, на участке № 786 в школе № 2 для представителей старшего поколения провели мастер-класс по росписи декоративных элементов. По словам председателя участковой избирательной комиссии Снежаны Сущинской, такие занятия развивают мелкую моторику и помогают поднять настроение.

«В течение трех дней наши избиратели могут прийти, оставить свой голос и принять участие в творческом мастер-классе», – рассказала Сущинская.

К одной из творческих активностей присоединился и полный кавалер ордена Трудовой Славы Нафис Афзалтдинов. Ветеран нефтяной отрасли также принял участие в голосовании. На избирательный участок 86-летний Нафис Абылгатович пришел вместе с дочерью Лилией Дубиной.

Афзалтдинов родился в селе Кичучатово и много лет работал в нефтяной отрасли. Он награжден орденами Трудовой Славы III, II и I степеней и является полным кавалером ордена.

На участке № 787 жители могли исполнить любимые песни под аккомпанемент гитары и народных инструментов. Для детей организовали спортивные игры и мастер-классы.

Еще несколько активностей подготовили в школе № 15. Учащиеся и педагоги проводили для посетителей танцы, флешмобы, спортивные соревнования и творческие занятия. Присоединиться к ним могли в том числе дети, пришедшие на участки вместе с родителями.

«Мы решили организовать их от школы для детей, которые приходят вместе с родителями проголосовать, а также для учащихся нашей школы. Проводим танцы, хореографию, флешмобы, спортивные соревнования и мастер-классы», – рассказала учитель музыки и технологии школы № 15 Анастасия Романова.

Всего различные активности в дни голосования подготовили на 60 избирательных участках Альметьевска.

Фото: ЮВТ-24