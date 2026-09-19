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Общество 19 сентября 2026 17:38

Глава Кайбицкого района пришел на выборы вместе с семьей

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Глава Кайбицкого района пришел на выборы вместе с семьей

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин пришел на избирательный участок №1614 в родном селе Берлибаш вместе с семьей, сообщает «Кайбицы-информ».

«Мы – народ с великой историей, сильный и сплоченный. Жители района на всех предыдущих выборах неизменно проявляли высокую активность, единство и гражданскую ответственность. Не имеем права оставаться в стороне и нынче. Приходите на выборы всей семьей, вместе с детьми, показывая им собственным примером, насколько важно исполнять свой гражданский долг», – отметил Альберт Рахматуллин.

Глава района также пожелал членам участковой избирательной комиссии безупречной работы.

После голосования Альберт Рахматуллин сфотографировался с семьей возле фотозоны «Всей семьей на выборы».

Фото: газета «Кайбицкие зори».

#Выборы-2026
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