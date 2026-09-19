Альфия Когогина проголосовала на выборах вместе с супругом и внуком

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, кандидат в депутаты от «Единой России» Альфия Когогина вместе с супругом, генеральным директором «КАМАЗа», Героем труда России Сергеем Когогиным пришла на избирательный участок в школе №46 Набережных Челнов. Супруги приняли участие в выборах депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба партии.

На голосование Когогины пришли вместе с внуком Робертом. Для мальчика посещение избирательного участка стало праздничным событием.

Перед голосованием семья возложила цветы к памятнику кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова, чье имя носит школа. Бадретдинов учился в этом учебном заведении, после чего был призван в армию. Он погиб во время антитеррористических операций в Шатойском районе Чечни. В память о нем во дворе школы установлен бюст.

Возложение цветов к памятнику Героя стало давней семейной традицией Когогиных. В этот раз Сергей и Альфия Когогины принесли букет алых роз и рассказали внуку об истории земляка.

После церемонии Альфия Когогина ознакомилась с работой трех участковых избирательных комиссий, расположенных в здании школы. Она пообщалась с руководителями УИК, наблюдателями, представителями правоохранительных органов и избирателями.

Когогина отметила, что многие жители Татарстана приходят на выборы всей семьей. По ее словам, она лично посетила несколько избирательных участков и убедилась, что везде соблюдается порядок, а голосование организовано в соответствии с законом.

После этого взрослые члены семьи проголосовали. Роберт также заинтересовался происходящим: он общался с окружающими, а с разрешения взрослых опустил в урну бюллетени и попросил надеть ему на руку браслет, который получил его дед после голосования.

Затем вся семья сфотографировалась и присоединилась к акции «Всей семьей на выборы».

В Татарстане все три дня голосования проходит фотоконкурс. Каждый проголосовавший житель республики получает специальный браслет, который дает право участвовать в розыгрыше трех автомобилей и смартфонов. Для участия в акции необходимо проголосовать на выборах и опубликовать семейную фотографию рядом с избирательным участком во «ВКонтакте». Условия конкурса опубликованы в сообществе акции.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят по всей России 18–20 сентября. В Татарстане в эти дни работают более 2,7 тыс. избирательных участков во всех городах и селах республики.