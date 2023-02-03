Стабильность в надежности: #Суварстроит подвела итоги 2022 года

Компания «#Суварстроит» совместно с банками-партнерами провела мероприятие, посвященное подведению итогов 2022 года и оглашению планов на 2023 год.

Генеральный директор УК «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов рассказал о достижениях застройщика за прошлый год. Компания ввела в эксплуатацию десять домов в пяти жилых комплексах — в общей сложности это 3200 квартир на более чем 172 тыс. кв. метров жилья и коммерческих помещений. В частности, в микрорайоне «Волжские просторы», который объединяет жилые комплексы «Сказочный лес» и «Палитра», сдано пять домов. В микрорайоне «Лаишевский узел» по два дома сдано в жилых комплексах «Станция Спортивная» и «Залесный Сити». Еще один дом возведен в Приволжском районе Казани, в жилом комплексе бизнес-класса «Столичный».

Благодаря успешной реализации планов по строительству компания по итогам января — июля 2022 года вошла в топ-10 застройщиков России по объему вводимого жилья. В 2022 году также был дан старт продаж более 3300 квартир общей площадью 150 тыс. кв. метров в жилых комплексах «Южный парк», «Сказочный лес» и «Станция Спортивная» микрорайоне «Лаишевский узел».

Были и профессиональные достижения. Собственное архитектурное бюро «Суварх» под брендом #Суварстроит заняло первое место в конкурсе форума «Казаныш» в номинации «Лучшее место общего пользования» в жилом комплексе «Палитра». Также #Суварстроит получил номинацию «Лучший отдел продаж 2022» среди застройщиков Казани по мнению независимого издания.

«В рамках социальных проектов мы при поддержке РЖД и Минтранса РТ открыли железнодорожную платформу „Южный парк“, благодаря чему жители наших новостроек могут добраться до центра города за 30 рублей, что дешевле чем на общественном транспорте. Развитие железнодорожной ветки, по которой будет курсировать аэроэкспресс, планируется по всему городу, что даст дополнительные преимущества для жителей „Лаишевского узла“», — заметил глава УК «Суварстроит».

Этими достижениями компания гордится, подчеркнул Руслан Нурмухаметов и раскрыл не менее амбициозные планы на наступивший год. «Начнется строительство около 150 тыс. кв. метров жилья в микрорайоне „Волжские просторы“, планируется ввести в эксплуатацию 2000 квартир в таких проектах как „Станция Спортивная“, „Южный парк“ в микрорайоне „Лаишевский узел“ — в домах с предчистовой отделкой и готовым ремонтом, а также системой „Умный дом“ собственной разработки. В планах наших жилых комплексов в 2023 году – завершение строительства школ в жилом комплексе бизнес-класса „Столичный“, где школа на 1224 места расположена прямо во дворе; а также в жилых комплексах микрорайона „Волжские просторы“ „Палитра“ и „Сказочный лес“», — перечислил он.

Уже сейчас организовано проектирование новых домов общей жилой площадью около 100 тыс. кв. метров, что позволит создать дополнительное предложение на рынке недвижимости. Текущий объем строительства компании составляет 235 тыс. кв. метров, благодаря чему девелопер входит в топ-10 застройщиков по объемам текущего строительства в Татарстане.

Заместитель директора по маркетингу и продажам #Суварстроит Эльвира Галяутдинова отметила, что компания продолжает развитие сервисов по работе с покупателями: от онлайн-встречи в офисах продаж для электронной регистрации права собственности до заказа экспресс дизайн-проекта и выполнения ремонта под ключ.

Команда ГК #Суварстроит присутствует на рынке строительства более 20 лет, за это время 100% ключей от квартир было передано дольщикам в срок. В стадии строительства сейчас находятся семь жилых комплексов, всего в портфеле компании имеется 1,6 млн кв. метров земельных участков с потенциалом ввода. Все запланированные проекты #Суварстроит должны быть завершены в срок, так как объекты реализуются в рамках проектного финансирования стратегического партнера компании банка ДОМ.РФ.

По словам директора корпоративного бизнеса Казанского регионального центра банка ДОМ.РФ Ирины Яшиной, проекты, которые застройщик реализует в РТ в рамках проектного финансирования, предоставляемого банком, включают более 500 тыс. кв. метров жилья. «Качество строительства компании стабильно на высоком уровне, нет никаких вопросов и замечаний. Сегодня #Суварстроит имеет перспективные планы по строительству на ближайшие три — пять лет. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться вперед плотным тандемом», — добавила она.

Коллегу поддержала руководитель розничных продаж Казанского регионального центра банка ДОМ.РФ Наталья Ванюшина. По ее словам, #Суварстроит — очень важный партнер, потому что совместная работа реализуется не только по ипотеке и по проектному финансированию, но и фактически по всей линейке продуктов банка. «Сотрудничество с #Суварстроит позволяет достичь запланированных банком показателей по доле ипотеки застройщика в проектном финансировании», — уточнила она.

Объекты #Суварстроит отличает использование современных технологий. Это в том числе бесконтактные системы открывания дверей подъездов и вызова лифтов, представленные в жилых комплексах микрорайона «Времена года» «Палитра» и «Сказочный лес», а также система безопасного удаления отходов, которой оборудована третья очередь жилого комплекса «Столичный».

Управляющий директор по ипотеке ВТБ в Татарстане Гузель Мосеева уверена, что группа компаний «Суварстроит» задает высокий уровень работы с партнерами. «Совместно нам удалось организовать ипотечные туры по регионам Поволжья, в результате мы привлекли в нашу республику дополнительный поток покупателей первичной недвижимости и новых жителей Татарстана», — пояснила она.

Помимо прочего, в #Суварстроит стал доступен сервис по покупке квартиры дистанционно, при котором большинство этапов сделки проходит онлайн и в офисе застройщика без посещения банка и Росреестра. Множество акций от застройщика и выгодные ипотечные программы дают возможность подобрать комфортный вариант покупки квартиры. Это, например, «Ипотека за 1 рубль», позволяющая платить такую стоимость на период строительства дома и действующая на все строящиеся объекты #Суварстроит.

Начальник управления по работе с партнерами отделения «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Леонид Захаров обратил внимание на то, что многие программы начинаются с подачи #Суварстроит. «Вы нашли возможность для запуска траншевой ипотеки, и все наши клиенты благодарны, что им предоставлена возможность приобрести квартиру на комфортных условиях», — сказал он.

При покупке квартир в жилых комплексах «Южный парк» (третья очередь), «Сказочный лес», «Столичный», «Палитра» и «Станция Спортивная» застройщик предлагает субсидировать первоначальный взнос. На объекты жилых комплексов «Южный парк», «Времени года», «Столичный», «Палитра» и «Станция Спортивная» действует и другая программа — Trade-in с Альфа-банком. Руководитель центра ипотечного кредитования АО «Альфа-Банк» Дилия Мингазова заявила, что 2022 год получился удачным благодаря совместной работе с #Суварстроит. «Говоря о помощи ипотеки в продаже квартир, хотелось бы отметить программу Trade-in для тех клиентов, которые готовы продать квартиру на рынке вторичного жилья и хотят купить новую в #Суварстроит, но не в состоянии осуществить это быстро. Поэтому эта программа позволила нам дать больше возможностей для наших клиентов», — объяснила она.

Застройщик также предлагает программу «Выкуп квартиры», когда в счет первоначального взноса при покупке объекта в жилом комплексе «Палитра» можно предоставить вторичное жилье.

В планах #Суварстроит — масштабная застройка «Лаишевского узла» и Приволжского района Казани, во многом она будет зависеть от ситуации на рынке и от мер поддержки, которую государство окажет строительной отрасли. «Потенциал вводимого жилья на сегодня значительно больше, в последние годы запроектировано много объектов с интересными архитектурными решениями, благоустройством и планировками, поэтому будем смотреть на рынок и давать старт новым объектам, поддерживать спрос», — подвела итоги встречи Эльвира Галяутдинова.

Фото: Салават Камалетдинов

Реклама. ООО «#СУВАРСНАМИ»