«Город людей труда, с характером и судьбой»: Нижнекамск отметил свое 60-летие

Накануне в Нижнекамске прошло масштабное празднование Дня города. Что открыли в столице нефтехимии к ее 60-летнему юбилею и какие активности организовали для нижнекамцев и гостей города – в репортаже «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

«Я уехал строить новый город»

Фестивальный городок праздника расположился в парке «Семья» – живописном месте, которое напоминает уголок природного леса внутри промышленного города. На входе даже удалось приметить птичье «общежитие»: огромный объект, где установлены десятки скворечников.

Несмотря на то, что старт работы городка был назначен на 14:00, уже в половине второго он был заполнен горожанами. Всюду сновали малыши и ребята постарше, активности для которых уже были доступны: это и пони в разных костюмах, и интеллектуальные игры, и аквагрим, и футбол, и даже рыцарские бои для самых маленьких. А на отдельной творческой площадке дети составляли композиции из цветов.

Особое внимание корреспондента «Татар-информа» привлекла площадка с шестью деревянными вагончиками. Оказалось, что каждый из них обозначает веху истории Нижнекамска от его основания и до 60-летнего юбилея с оптимистичным взглядом в будущее.

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Первый этап этой выставки посвятили строительству города. Он был возведен с нуля в чистом поле, рассказал агентству лектор-экскурсовод комплексного музея Нижнекамска Юрий Антонов, поделившийся историей одного из первостроителей – Ивана Коршина.

«Решение о строительстве Нижнекамска принималось очень быстро. Когда должен был отходить первый поезд с рабочими, Иван ждал свою жену. Жена не успевала, и он оставил ей записку: «Уехал строить новый город», погрузился и уехал», – рассказал с улыбкой собеседник агентства.

Иван Коршин, к слову, до сих пор живет в Нижнекамске и является желанным гостем на каждом городском мероприятии.

«Яратыгыз туган илебезне!»

Одним из первых событий праздничного дня стал массовый забег «Кросс нации – 2026», который собрал более 11 тысяч участников. В этом году его посвятили Году единства народов России. На старт вышли бегуны разных возрастов и уровней подготовки.

Главная концертная площадка праздника расположилась на площади перед ТЦ «Манзара». Здесь прошел концерт «Яратыгыз туган илебезне!» («Любите наш родной край!», цитата из известной песни Венеры Ганеевой «Яратыгыз», – прим. Т-и), и здесь же все желающие могли принять участие в создании большой раскраски «Нижнекамск – город-сад».

Вокруг также хватало интересных локаций. Помимо фотозоны ХК «Нефтехимик» с его талисманом – волком, здесь была организована площадка «Умный город». Гости праздника могли испытать свои силы в управлении дронами, битве роботов и интеллектуальном квизе. А у футбольного поля состоялось закрытие фестиваля «Здоровый Нижнекамск».

На церемонии заселения дома, построенного по программе социальной ипотеки Фото: соцсети медиахолдинга НТР

Чуть поодаль разместилась выставка военной и гражданской техники. Здесь же установили главную сцену праздника. В глаза бросался ее главный слоган: «Территория смелых». В течение дня на эту площадку выходили артисты творческих коллективов города, а вечером выступили хедлайнеры: ABIEM-project, Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, ВИА «Волга-Волга» и группа The Hatters.

На выбор горожанам и гостям праздника предлагались и необычные мастер-классы. Например, уроки по стильной прическе, гончарному делу, украшению обручей природными дарами и многое другое.

Сегодня же в нижнекамском поселке Красный Ключ прошла церемония заселения пятиэтажного дома, построенного по программе социальной ипотеки. Новоселье в квартирах, сданных в чистовой отделке, справят молодые семьи, дети-сироты, работники бюджетной сферы и нефтяной отрасли.

Фото: соцсети Радмира Беляева

И сегодня же нижнекамцы выпустили в Каму тысячи мальков стерляди, сделав, как написал в своих соцсетях мэр Нижнекамска Радмир Беляев, «еще один шаг для будущего нашей территории».

Мемориал участникам СВО

А у городского Монумента победы состоялось одно из главных торжеств дня: здесь открыли мемориальный комплекс, посвященный участникам специальной военной операции. Это долгожданное событие, на которое собрались семьи погибших военнослужащих, ветераны, действующие участники спецоперации и жители города, тоже приурочили к 60-летию Нижнекамска.

«Мы открываем мемориальный комплекс в память о наших героях, чтобы каждый житель Нижнекамска знал их поименно. Наш долг – сохранить память о тех, кто отдал свои жизни ради нас», – сказал, выступая на митинге в честь открытия памятника, Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Он подчеркнул, что мемориальный комплекс создавался при участии семей погибших героев – внешний облик памятника обсуждали с родственниками. А деньги, собранные на его строительство, можно считать по-настоящему народными. Их внесли предприятия, предприниматели, волонтеры, Совет ветеранов и жители города.

Позднее Беляев описал памятник в своих соцсетях: «В центре композиции – два бойца, тактическая «двойка». Один прикрывает другого. На передовой это означает доверие, взаимовыручку и готовность отвечать не только за себя, но и за товарища. В этом и есть главный смысл композиции – воинское братство, которое объединяет бойцов СВО».

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, также выступивший на митинге, отметил, что Нижнекамск по праву называют городом труда, городом с характером и судьбой. По его словам, символично, что именно в юбилейный день здесь открылся мемориал землякам, защищавшим Родину.

Алексей Песошин: «Уверен, что новый мемориал станет местом притяжения и памяти для всех жителей Нижнекамска» Фото: tatarstan.ru

«Я хочу передать слова глубокой благодарности нашим бойцам за мужество, верность присяге и подвиг во имя Родины. Сегодня, в условиях беспрецедентного давления, коллективы предприятий Нижнекамска проявляют высочайший профессионализм, сохраняют стабильность в производстве, обеспечивают технологический суверенитет страны. Нижнекамцы уверенно смотрят вперед. Уверен, что новый мемориал станет местом притяжения и памяти для всех жителей Нижнекамска», – сказал Песошин.

Руководитель филиала ассоциации ветеранов СВО РТ в Нижнекамском районе, член Общественного совета Нижнекамского района Артур Барабанов обратился к собравшимся от имени боевого братства. Он назвал открытие мемориала исполнением священного долга перед павшими защитниками Отечества.

«Сегодня мы собрались, чтобы увековечить память наших героев. Боль утраты останется с нами навсегда, но вместе с ней навсегда останутся мужество и храбрость наших земляков. Низкий поклон родителям за воспитание настоящих мужчин, патриотов своей Родины. Вечная память и вечная слава нашим героям», – сказал Барабанов.

После открытия памятника участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

«За 60 лет в чистом поле на берегу Камы построен один из самых красивых городов страны и республики»

Позднее, на торжественном открытии праздника, которое также прошло у ТЦ «Манзара», Радмир Беляев подчеркнул, что главным достоянием Нижнекамска на протяжении всей его истории остаются люди и их труд.

«В чистом поле на берегу Камы всего лишь за 60 лет построен нефтехимический гигант, один из самых красивых городов нашей страны и нашей республики. И все это сделано именно трудом наших людей», – сказал Беляев.

Он поблагодарил ветеранов-первостроителей и всех жителей, внесших вклад в развитие города. Отдельные слова благодарности мэр адресовал Раису Татарстана Рустаму Минниханову, Правительству и Государственному Совету РТ за поддержку города и отметил роль предприятий в экономическом развитии и благоустройстве Нижнекамска.

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Мэр напомнил также, что юбилей Нижнекамска выпал на непростое время, но, по его словам, единство горожан позволяет продолжать его развитие.

«Сила в единстве, и мы одна большая семья. Мы обязательно вместе преодолеем все трудности и сделаем так, что Нижнекамск всегда будет идти вперед!» – заключил Беляев.

Алексей Песошин также поздравил жителей Нижнекамска с 60-летием города и отметил вклад нескольких поколений горожан в его развитие.

«60 лет назад молодой поселок на Нижней Каме официально стал городом. Его рождение – это история всесоюзной ударной комсомольской стройки. За одно поколение на берегу Камы выросла нефтехимическая столица России», – сказал он, напомнив, что генеральный план Нижнекамска с продуманным размещением промышленной зоны и жилых кварталов был удостоен золотой медали ВДНХ СССР.

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Песошин отметил также, что в Нижнекамске производится пятая часть промышленной продукции республики и треть ее экспорта. На город приходится около 45% производства синтетических каучуков в России и каждая вторая грузовая шина. Здесь также сосредоточено более 70% нефтеперерабатывающих мощностей Татарстана. За семь месяцев текущего года предприятиями Нижнекамского района отгружено промышленной продукции на 537 млрд рублей.

«Слова благодарности старшему поколению, тем, кто стоял у истоков Нижнекамска и чьей мечтой он был построен. Пусть Нижнекамск растет и хорошеет, пусть в каждом доме будет тепло, согласие и благополучие, а у детей и внуков – уверенное будущее на родной земле», – пожелал Премьер-министр РТ.