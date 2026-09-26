Песошин: За семь месяцев Нижнекамск отгрузил продукции на 537 млрд рублей

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей Нижнекамска с 60-летием города и отметил вклад нескольких поколений горожан в его развитие. По его словам, история Нижнекамска началась как история всесоюзной ударной комсомольской стройки.

«60 лет назад молодой поселок на Нижней Каме официально стал городом. Его рождение – это история всесоюзной ударной комсомольской стройки. За одно поколение на берегу Камы выросла нефтехимическая столица России», – сказал Песошин.

Он отметил, что генеральный план Нижнекамска с продуманным размещением промышленной зоны и жилых кварталов был удостоен золотой медали ВДНХ СССР. Сегодня город является крупнейшим в Татарстане и одним из крупных промышленных центров страны.

По словам Песошина, в Нижнекамске производится пятая часть промышленной продукции республики и треть ее экспорта. На город приходится около 45% производства синтетических каучуков в России и каждая вторая грузовая шина. Здесь также сосредоточено более 70% нефтеперерабатывающих мощностей Татарстана.

За семь месяцев текущего года предприятиями Нижнекамского района отгружено промышленной продукции более чем на 537 млрд рублей. Премьер-министр отдельно отметил работу градообразующих предприятий – «Нижнекамскнефтехима», «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК» и KAMA TYRES.

Он также подчеркнул вклад бизнеса в социальное развитие территории. В 2025 году в районе реализовали 40 социальных программ с общим финансированием более 10 млрд рублей. Эта работа продолжается.

Особые слова благодарности Песошин адресовал нефтехимикам и энергетикам, строителям, врачам, педагогам, работникам культуры и жилищно-коммунального хозяйства – всем, кто своим трудом формирует современный облик Нижнекамска.

«Слова благодарности старшему поколению, тем, кто стоял у истоков Нижнекамска и чьей мечтой он был построен. Пусть Нижнекамск растет и хорошеет, пусть в каждом доме будет тепло, согласие и благополучие, а у детей и внуков – уверенное будущее на родной земле», – пожелал Песошин.