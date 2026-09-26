Лавров: Европа делает все для срыва переговоров по Украине

Европейские страны стремятся помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и не допустить возобновления переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

По словам министра, в проведении переговоров заинтересованы, в том числе, США. При этом западные страны продолжают оказывать военную поддержку Киеву.

«Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе Администрация [президента США Дональда] Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру», – сказал Лавров.