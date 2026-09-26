Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине до зимы

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Президент США Дональд Трамп допустил, что конфликт на Украине может быть урегулирован до наступления зимы. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Fox News.

«И когда-нибудь, надеюсь, в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они (Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский – прим. Т-и.) заключат соглашение», – сказал Трамп.

Американский лидер не уточнил, о зиме какого года идет речь и на каких основаниях ожидает заключения соглашения.

«Но знаете, чего я от него (Зеленского – прим. Т-и.) хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, а Путин договорился с ним», – добавил Трамп.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму, однако в дни голосования была предпринята попытка массированной атаки на Москву. По словам российского лидера, дальнейшие решения по переговорам Россия будет принимать исходя из своих интересов.

Путин также ранее говорил о готовности принять Зеленского в Москве для диалога. По данным Bloomberg, Трамп на этой неделе призвал Зеленского отправиться в Москву для возобновления мирных переговоров, однако тот отказался.