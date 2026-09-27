Большунов готовит документы для получения нейтрального статуса

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан на домашних соревнованиях, готовит документы, необходимые для получения нейтрального статуса. Об этом рассказал председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев, передает ТАСС.

«Сейчас порядка 200 атлетов готовят документы для подачи на нейтральный статус. Среди них есть, конечно, Александр», – отметил спортивный функционер.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 2 сентября сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне 2026–2027 годов в нейтральном статусе. А 22 сентября FIS изменила условия подачи заявки на его получения.

Из перечня обстоятельств, делающих обретение нейтрального статуса невозможным, исчезло упоминание структур, аффилированных с Вооруженными силами и органами национальной безопасности. Это открывает возможность возвращения на международные состязания спортсменам, связанным с «Динамо» и ЦСКА.

Подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа» Боль Клебо – FIS зажигает зеленый свет для Большунова: правила изменили.