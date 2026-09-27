Большунов готовит документы для получения нейтрального статуса
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан на домашних соревнованиях, готовит документы, необходимые для получения нейтрального статуса. Об этом рассказал председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев, передает ТАСС.
«Сейчас порядка 200 атлетов готовят документы для подачи на нейтральный статус. Среди них есть, конечно, Александр», – отметил спортивный функционер.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 2 сентября сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне 2026–2027 годов в нейтральном статусе. А 22 сентября FIS изменила условия подачи заявки на его получения.
Из перечня обстоятельств, делающих обретение нейтрального статуса невозможным, исчезло упоминание структур, аффилированных с Вооруженными силами и органами национальной безопасности. Это открывает возможность возвращения на международные состязания спортсменам, связанным с «Динамо» и ЦСКА.
Подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа» Боль Клебо – FIS зажигает зеленый свет для Большунова: правила изменили.