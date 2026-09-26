Гатиятулин: «Ак Барсу» нужно быть настырнее и точнее в завершении

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение казанской команды от магнитогорского «Металлурга» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Слова главного тренера приводит пресс-служба клуба.

По его словам, после первого гола «Ак Барс» в целом контролировал ход встречи, однако соперник сумел сравнять счет, а затем реализовал большинство. В концовке казанцы практически все время провели в зоне «Металлурга», но сравнять счет не удалось.

Гатиятулин отметил, что команда хорошо начала матч, сразу включившись в игру и правильно действуя как с шайбой, так и без нее. При этом тренер подчеркнул, что сейчас идет становление коллектива, в котором у некоторых хоккеистов мало опыта выступлений в КХЛ или его нет вовсе.

«Важно проходить через разные матчи, разные игровые ситуации. Этот опыт помогает команде становиться сильнее», – сказал Гатиятулин.

Главный тренер также рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения по ходу встречи. Артем Галимов отправился в больницу на обследование, Дмитрий Кателевский получил повреждение, а Никите Дыняку накладывали швы. Гатиятулин выразил надежду, что все хоккеисты смогут сыграть в следующем матче.

Отвечая на вопрос о переломе в игре в третьем периоде, тренер отметил, что «Ак Барс» не реализовал достаточно моментов, тогда как «Металлург» использовал свои возможности.

В концовке казанская команда получила четырехминутное большинство, но не смогла сравнять счет.

«Большинство – один из элементов игры, которому мы уделяем достаточно времени. Сегодня нужно было действовать настырнее и точнее в завершении», – сказал Гатиятулин.

При этом тренер отметил прогресс команды в качестве хоккея. По его словам, после матча игрокам указали, что они провели хорошую встречу, а в разбираемых командой компонентах есть прибавка.

«Сейчас важно найти стабильность, чтобы показывать такой хоккей на протяжении серии матчей. По самоотдаче у нас и раньше не было претензий к ребятам. Нужно, чтобы и качество игры было стабильным», – подчеркнул Гатиятулин.