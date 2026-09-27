Экс-министр экологии Татарстана назначен замглавы Росгидромета
Бывший министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков назначен заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).
Соответствующее распоряжение Правительства страны накануне, 26 сентября, подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Александр Шадриков работал министром экологии и природных ресурсов РТ с февраля 2018 до начала января 2026 года. До этого трудился главой Дрожжановскрго района РТ. В январе текущего года возглавил Департамент водных ресурсов Минприроды России.