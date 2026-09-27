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Политика 27 сентября 2026 08:18

Экс-министр экологии Татарстана назначен замглавы Росгидромета

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Экс-министр экологии Татарстана назначен замглавы Росгидромета
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Бывший министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков назначен заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

Соответствующее распоряжение Правительства страны накануне, 26 сентября, подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Александр Шадриков работал министром экологии и природных ресурсов РТ с февраля 2018 до начала января 2026 года. До этого трудился главой Дрожжановскрго района РТ. В январе текущего года возглавил Департамент водных ресурсов Минприроды России.

Шадриков Александр Валерьевич
Шадриков Александр Валерьевич
Директор Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России, экс-министр экологии и природных ресурсов РТ

Родился 1 января 1977 года в с.Старое Дрожжаное Дрожжановского района ТАССР.

Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «преподаватель физики и информатики», в 2006 году – Чувашский государственный университет по специальности «юрист».

С 1998 по 2001 год работал инженером-программистом Дрожжановского отделения Сбербанка РТ. Затем был начальником отдела экономики Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан в Дрожжановском районе. С 2002 по 2005 год занимал должность начальника Бюро технической инвентаризации Дрожжановского района. 5 лет работал заместителем главы Дрожжановского района.

С 2011 по 2013 год занимал должность заместителя главы администрации Засвияжского района Ульяновска, затем главы администрации Засвияжского района – заместителя главы администрации города. В 2013 году был назначен и.о. руководителя, руководителем исполкома Дрожжановского района РТ, затем главой района.

С 2018 по 2026 годы занимал пост министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

В январе 2026 года назначен директором Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России.

Имеет ряд наград и поощрений.

#Александр Шадриков #росгидромет
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