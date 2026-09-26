Рассечение Галимова и провал в обороне: «Ак Барс» вел, но проиграл «Металлургу»

«Ак Барс» в Магнитогорске показал, что может играть первым номером, но не может удержать то, что создал. Гол Семенова, удаление Соколова, три минуты хаоса в обороне - и вдобавок ко всему травмы Галимова и Дыняка, которые могут стоить команде дороже, чем потеря второго места на Востоке. Подробности сегодняшнего матча - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Барсы» вели, но не удержали преимущество: травмы Галимова и Дыняка, провал в третьем периоде и досадное поражение

По сравнению с предыдущей игрой против «Сибири» (3:2 Б) в составе казанской команды произошло одно изменение: вместо Степана Терехова во второй паре обороны сыграл Игорь Бардин. В остальном Анвар Гатиятулин не стал ломать то, что работало.

Первый период остался за «Ак Барсом». Казанцы активнее шли в давление, быстрее выходили из-под форчекинга и создавали моменты. На 19-й минуте это вылилось в гол: Кирилл Семенов убежал один на один, переложил шайбу на неудобную сторону и поднял ее над щитком вратаря – чистое мастерство, не оставившее голкиперу шансов. Для Семенова это уже девятое очко в сезоне и возвращение на первое место в гонке бомбардиров команды. Ассистировал ему Альберт Яруллин, заработавший пятое очко. Благодаря этому он обошел Митчелла Миллера и стал вторым защитником «Ак Барса» по результативности.

Кирилл Семенов (в центре) Фото: ak-bars.ru

Второй отрезок прошел в более вязкой борьбе. «Металлург» постепенно выровнял игру, но по-настоящему острых моментов у ворот Тимура Билялова, проводившего четвертый матч подряд в стартовом составе, не возникало. Казанцы контролировали шайбу, однако не конвертировали контроль в броски: к середине периода «Магнитка» вела по броскам в створ 19:12. Тем не менее, реальные шансы у «Ак Барса» были. Так Семен Терехов также убежал один на один на 19-й минуте периода, но был неточен. После сорока минут на табло горело 1:0 в пользу гостей.

«Начало у нас было хорошее. Мы всегда акцентируем на этом внимание. Сегодня сразу было хорошее движение, контролировали шайбу, правильно действовали без нее», – отметил после игры Гатиятулин.

Третий период: три минуты, которые все решили

Все сломалось за три минуты. Сначала Артем Минулин сравнял счет на 46-й минуте – защитник «Магнитки» бросил от синей линии, и перед ним разошлись сразу несколько игроков в белых свитерах. Шайба прошла сквозь частокол ног и влетела в сетку. Через три минуты Даниил Вовченко вывел хозяев вперед. Эпизод с его голом – квинтэссенция проблем «Ак Барса» в этом матче: Егор Соколов удален, «Металлург» реализует большинство (уже третий раз в сезоне против Казани), а Алексей Бывальцев и Григорий Денисенко в решающий момент не разобрались, кто должен перекрывать Вовченко. Нападающий остался один на пятачке и не промахнулся.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

«До ответной шайбы в целом контролировали матч. Затем соперник забил одну, после чего реализовал большинство. Сравнять не получилось, хотя практически все оставшееся время провели в зоне атаки», – прокомментировал решающий отрезок встречи наставник казанцев.

Отдельного разговора заслуживает игра Алексея Марченко. Статистика капитана «Ак Барса» в этом сезоне – 4 матча, 0+2, показатель полезности «минус 1», 8 минут штрафа, в среднем 19:04 на льду. Цифры не катастрофические, но для лидера и носителя капитанской нашивки они не выглядят убедительно. На Марченко ложится ответственность за организацию обороны – и в данной игре он эту ответственность не потянул.

Травмы Галимова и Дыняка: потери, которые дороже очков

Помимо поражения, «Ак Барс» получил еще одну головную боль – травмы ключевых игроков. Артем Галимов защищал шайбу корпусом, когда Макар Хабаров влетел ему в спину. Судьи посчитали степень давления допустимой, штрафа не последовало. У Галимова прогнулся визор, переносица была порезана, пошла кровь. В третьем периоде форвард на лед не вышел. Как выяснилось после матча, Галимов поехал в больницу на снимок.

«Дима Кателевский тоже получил повреждение. Никите Дыняку досталось – сейчас ему накладывают швы. Врачи работают. Надеюсь, к следующему матчу все будут в строю», – прокомментировал травмы своих игроков Гатиятулин.

Потеря Галимова, одного из самых вовлеченных форвардов команды со средним айс-таймом в 18 с половиной минут, достаточно критична. Именно после его ухода с площадки у «Ак Барса» окончательно нарушилась структурная целостность звеньев. Дыняк, получивший удар клюшкой от Руслана Исхакова (4 минуты штрафа), также не смог продолжить игру. Трибуны в Магнитогорске встретили этот эпизод скандированием «Симулянт!» – но швы, которые Никите наложили после матча, говорят сами за себя.

Неиспользованное большинство и главный вопрос: почему «Ак Барс» включается, только когда горит

В концовке матча, после того самого удаления Исхакова на 4 минуты, «Ак Барс» получил шанс. Но реализовать большинство казанцы не смогли. Сняли вратаря – но увы.

«Большинство – один из элементов игры, которому мы уделяем достаточно времени. Сегодня нужно было действовать настырнее и точнее в завершении», – признал наставник казанцев.

Журналисты задали Анвару Гатиятулину резонный вопрос: не складывается ли у него ощущение, что команда по-настоящему включается только тогда, когда оказывается в роли догоняющей? При 1:0 не так сильно нагнетали, а после 1:2 заметно добавили.

«Нет, начало у нас было хорошее, – возразил тренер. – Сейчас идет становление команды, у многих ребят не так много опыта в КХЛ, а у некоторых его вообще не было. Важно проходить через разные матчи, разные игровые ситуации. Этот опыт помогает команде становиться сильнее».

Но главный вопрос не в том, почему проиграли сегодня, а в том, почему команда не умеет удерживать преимущество. Ответ пока неутешителен: характера хватает на камбэки, но не хватает на то, чтобы диктовать ход игры с позиции силы. А теперь к этому добавляются еще и травмы, которые могут аукнуться в следующих матчах.

«После матча сказали ребятам, что провели хорошую игру. В тех компонентах, которые разбираем, мы прибавляем. Сейчас важно найти стабильность, чтобы показывать такой хоккей на протяжении серии матчей», – заключил Гатиятулин.

Прогресс в качестве есть. Проблема в том, что очки за качество не дают.