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Политика 26 сентября 2026 16:55

МИД КНР заявил о влиянии на всеобщий мир визита Си Цзиньпина в США

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Итоги государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в США окажут долгосрочное влияние на мир и развитие в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя поездку китайского лидера, которая прошла 23–25 сентября.

«Этот исторический визит обогатил содержание китайско-американских конструктивных отношений стратегической стабильности, обеспечил общую стабильность во взаимодействии двух стран, открыл и вписал новую главу в историю этих отношений, что окажет далеко идущее влияние на мир и развитие во всем мире», – приводит его слова сайт МИД КНР.

Ван И также отметил стиль взаимодействия Си Цзиньпина с Президентом США Дональдом Трампом. По словам китайского дипломата, Председатель КНР демонстрирует «дальновидный стратегический взгляд и широкий кругозор».

«Уверенный и спокойный лидерский стиль» Си Цзиньпина, как отметил Ван И, произвел глубокое впечатление на представителей различных слоев американского общества и вызвал у них интерес к Китаю.

#Си Цзиньпин #КНР #США #китай и сша
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