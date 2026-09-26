Лавров: Путин не раз отмечал, что Россия не собирается воевать с Европой

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично Президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – сказал министр.