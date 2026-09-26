«Потеряли страх перед человеком»: в Татарстане открыли охоту на медведей

В Татарстане впервые за десятилетия открыта охота на бурого медведя: в трех охотхозяйствах разрешено добыть семь особей. На фоне сообщений о нападениях косолапых в других регионах (уже 18 жертв за сезон, и этот трагический список обновляется все чаще) «Татар-информ» рассказывает, где встречаются медведи и как вести себя при встрече с ними.





В этом году в Татарстане впервые за много лет разрешена охота на бурого медведя

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Охотиться на бурого медведя разрешили в двух районах Татарстана

В этом году в Татарстане впервые за много лет разрешена охота на бурого медведя. Лимит добычи составляет семь особей в Мамадышском и Рыбно-Слободском районах. В мамадышском охотхозяйстве «Албаевское» разрешено добыть одного медведя, в рыбнослободских «Камский берег» и «Камский берег 2» – шесть (два и четыре соответственно).

«В Татарстане медведь включен в Красную книгу с 1995 года. До этого его численность была буквально до десятка. Вид был лимитированный, но мы никогда не выходили на эти нормативы. Сейчас появилась возможность открыть охоту – нынче три хозяйства получили квоту», – сообщил «Татар-информу» начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

По его словам, сейчас в республике насчитывается около 90 медведей.

«Учет по следам жизнедеятельности, зимний маршрутный учет – он не точный, но близкий к действительности. Может быть, на самом деле медведей и не 90, а 70 или 50, но методика определяет, что примерно 90», – пояснил эксперт.

Охота на зверя открыта только в тех хозяйствах, где, по данным предыдущего учета, обитает не менее четырех особей.

«У нас три хозяйства, где можно охотиться. В других численность [медведей] под это не подпадает», – уточнил Чиспияков.

Ринат Чиспияков: «У нас три хозяйства, где можно охотиться. В других численность [медведей] под это не подпадает» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Мамадышском районе уже добыли одного косолапого

Лимит на добычу медведя установлен на период с 1 августа 2026 года до 30 июля 2027 года. После зимнего маршрутного учета, который завершится в марте, материалы по экологической экспертизе будут готовить уже на следующий охотничий период.

«Квота может быть изменена – это сезонное решение», – отметил Чиспияков.

Этой осенью в Мамадышском районе Татарстана уже добыли одного косолапого.

«20 сентября добыли медведя», – сообщил «Татар-информу» начальник мамадышского отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Шакиров.

По его словам, желающих среди охотников оказалось немного.

«Медведь опасен, не каждый охотник пойдет на такую охоту», – пояснил Шакиров.

По данным начальника рыбнослободского отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Айнура Хабибуллина, в их районе пока не добыто ни одного медведя.

Лимит на добычу медведя установлен на период с 1 августа 2026 года до 30 июля 2027 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Агрессии как таковой у них никогда не было. Может быть, они перестали опасаться человека»

Комментируя всплеск нападений медведей на людей в целом по России, Чиспияков заметил, что агрессивнее они не стали.

«Медведь – животное очень сильное, но агрессии как таковой у них никогда не было. Может быть, они перестали опасаться человека», – предположил он.

Однако случаи нападений хищников на людей в нашей стране были и раньше.

«Если почитать литературу, они проявляли такое поведение. В последнее время очень низкий отстрел медведей, их численность увеличилась. За последние 25 лет она выросла в два раза – это данные Минприроды России. Сейчас медведей уже 300 с лишним тысяч, и это число продолжает расти», – сказал эксперт.

Однако добыча медведя по России составляет лишь около 8% от численности. Причина – низкая востребованность ресурса.

«Охотники как-то им не интересуются, даже в Сибири. Приезжал оттуда один земляк, говорит: навязывают его, берите, мол, медведя – и никто не берет», – пояснил он.

Мясо зверя в пищу сейчас практически никто не употребляет, шкура тоже мало кого интересует, а охота на него требует опыта, навыков и умений.

«Охота на медведя – специфичная. Нужно иметь опыт, знать повадки, а зверь сам по себе небезопасный. Поэтому многие охотники перестали на него охотиться», – сказал Чиспияков.

Он отметил, что изменился и менталитет охотников: «Раньше охотились на барсука, селезня с подсадной, на зайца троплением. Сейчас всем подавай гуся и чуть ли не подъехать прямо к месту на транспорте. А медведь – это все-таки особая охота».

«Любой голодный зверь становится более агрессивным. Медведь – самый сильный хищник в нашей местности, поэтому человек для него может быть уже не угрозой, а жертвой» Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Люди сами создают конфликтную ситуацию»

Ринат Шакиров назвал несколько причин учащения встреч медведей с людьми этой осенью.

«Во-первых, увеличение численности, потому что законного отстрела на них не было. Может быть, леса вырубают, места обитания сокращаются. И приходит он в поисках пищи, вынужден выходить к людям. А люди сами подкармливают: останавливаются у дороги, дают хлеб. Зверь привыкает. Потом жалуются: почему медведь ходит? А он фактически не виноват – это его место обитания», – сказал начальник мамадышского отдела Госкомитета РТ по биоресурсам.

По словам самих охотников, в Мамадышском районе случаев выхода медведей с причинением вреда людям в этом году, к счастью, не зафиксировано. В прошлые годы встречи были, но безобидные.

«Проезжающие на машине видели возле дороги. Грибники и ягодники видят следы. Медведь – осторожный зверь, он избегает людей. Если зверь не причинил вреда человеку, он старается его избегать, не будет нападать», – отметил Шакиров.

Старший охотовед региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов Татарстана» Николай Емельянов добавил, что нельзя сказать, что агрессивное поведение медведя характерно только для этой осени: на зверя влияют вырубка лесов, пожары и нехватка корма.

«Любой голодный зверь становится более агрессивным. Медведь – самый сильный хищник в нашей местности, поэтому человек для него может быть уже не угрозой, а жертвой», – сказал он.

По его словам, одна из главных причин выхода медведей к людям – подкормка из личных авто.

«Едет машина, смотрят – медвежонок, кинули ему хлебушка. Он вырос, наступила осень, дачники уехали, хлеб никто не кидает, а другую еду он добывать не умеет. Он будет бегать к машинам, злиться, отрывать двери», – пояснил Емельянов.

Он также подчеркнул, что в таких случаях люди сами создают конфликтную ситуацию.

Косолапые мигрируют в Татарстан из соседних регионов, богатых лесами: Марий Эл, Кировской области и Удмуртии Фото: © Илья Тимин / РИА Новости

Медведи мигрируют в Татарстан из Марий Эл, Кировской области и Удмуртии

Косолапые мигрируют в Татарстан из соседних регионов, богатых лесами: Марий Эл, Кировской области и Удмуртии.

«Молодых медведей изгоняют, им надо искать новые места. Если там обитает крупный медведь, он их не потерпит, и они начинают расходиться по соседним территориям», – объяснил Ринат Чиспияков.

В Татарстане медведей встречали в Пестречинском, Лаишевском, Высокогорском районах.

«В Высокогорском он всегда был, на севере района. В прошлом году отмечали в Буинском районе – район малолесный, но туда тоже захаживал медведь», – сообщил начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам.

По его словам, дефицита корма медведи не испытывают.

«В летний период они питаются в основном растительностью. У нас поля засеваются кукурузой, горохом, корнеплодами, подсолнечником. Корма достаточно. Но животный белок ему тоже необходим, поэтому он разрывает муравейники», – сказал Чиспияков.

Николай Емельянов добавил, что встречи с хищником возможны также в Мамадышском, Рыбно-Слободском и Зеленодольском районах.

«В некоторых районах, где в основном полевые угодья, медведь встречается редко – только если мигрирует. А там, где крупные лесные массивы, он всегда и был», – сказал собеседник «Татар-информа».

Если увидите следы, желательно покинуть это место, идти к машине, искать более открытые места Фото: © Игорь Подгорный / РИА Новости

«Если увидите следы жизнедеятельности медведя – покиньте это место»

В Татарстане случаев нападения медведей на человека за последние годы, к счастью, не зафиксировано.

«На медведя в основном жалуются пчеловоды – он разоряет ульи на пасеках. Чтобы напал на человека – такого пока не было. Когда-то очень давно был случай в Кукморском районе, но человек отделался легким испугом», – сообщил Чиспияков.

Тем не менее любая неожиданная встреча с медведем опасна.

«Охотник все-таки с оружием, у него есть шумовые возможности отпугнуть зверя. А грибник идет с корзинкой, палкой – здесь вероятность намного выше», – подчеркнул специалист Госкомитета РТ по биоресурсам.

Он дал рекомендации: «Надо быть предельно внимательным, обозначать себя, смотреть под ноги. Если увидите следы жизнедеятельности медведя – задиры на деревьях, развернутый муравейник, экскременты, следы – желательно покинуть это место, идти к машине, искать более открытые места».

Риск повстречать медведя есть у грибников, ягодников и всех, кто отдыхает в лесу, отметил Емельянов.

«Если вы столкнулись со зверем, ведите себя естественно. Не нужно кричать или бежать, проявлять агрессию или вести себя как жертва. Нужно постараться сделать вид, что вы зрительно шире и выше. Можно распахнуть плавными движениями плащ, встать на носки, поднять руки. У медведя создастся иллюзия, что перед ним существо большого размера. Он может затаиться и ждать дальнейших действий. В это время следует плавно отойти назад, постараться найти укрытие», – посоветовал он.

Эксперт рекомендовал также никогда не приближаться к медведицам с детенышами, не делать селфи с любыми дикими животными и на всякий случай брать с собой в лес свисток.

«Сейчас большинство [охотников] – владельцы оружия, которые [недавно] получили билет и купили ружье. Они хотят попробовать все виды охоты. А опытных охотников становится все меньше» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Даже лось может нанести охотнику увечье, не говоря уже о медведе»

Первый сезон охоты на медведя в Татарстане пока оценивать преждевременно, считают охотоведы Общества охотников и рыболовов Татарстана.

«Квота на семь особей – это пробно. Необходимо провести мониторинг, оценить можно будет не ранее чем через три года», – пояснил Николай Емельянов.

Он отметил, что этот вид охоты невостребован среди опытных охотников, но интересен новичкам.

«Сейчас большинство [охотников] – владельцы оружия, которые [недавно] получили билет и купили ружье. Они хотят попробовать все виды охоты. А опытных охотников становится все меньше», – сказал Емельянов.

Стоимость охоты на медведя в соседних регионах, по его данным, составляет от 15 до 35 тысяч рублей, за трофейного зверя – до 50–60 тысяч. Сбор за пользование объектами животного мира – около 6,5 тысячи рублей. Охота может проходить на кормовых полях с вышки-лабаза, на берлоге или с собаками загоном.

«На лабазе сидит один охотник, в загонной охоте участвуют до десяти человек. Это непростой процесс, новичкам там делать нечего», – предупредил охотовед.

Он также напомнил, что раньше охотники проходили школу кандидатов и учились у опытных наставников.

«Сейчас человек увидел охоту в интернете, получил билет, сдал экзамен – и сразу хочет на медведя. А как вести себя на охоте, его никто не научил. Это очень страшно, потому что даже лось может нанести увечье, не говоря уже о медведе», – заключил Емельянов.

Помните: находясь на территории обитания бурого медведя, человек всегда должен соблюдать максимальную осторожность и следовать правилам безопасности. Это поможет избежать опасных ситуаций и сохранить жизнь Фото: © Илья Тимин / РИА Новости

Правила безопасности от Госкомитета РТ по биоресурсам при встрече с «хозяином леса»:

При встрече с хищником:

– сохраняйте спокойствие;

– избегайте прямого зрительного контакта (медведь воспринимает это как агрессию);

– медленно отступайте, не поворачиваясь спиной.

В случае приближения животного:

– не бегите;

– используйте резкие звуки для отпугивания.

Правила безопасного поведения:

– не оставляйте пищевые отходы возле палатки, охотничьей избушки или места пикника;

– выбирайте для стоянки открытые места с хорошим обзором;

– избегайте приближения к медвежатам – рядом всегда находится их мать.

Помните: находясь на территории обитания бурого медведя, человек всегда должен соблюдать максимальную осторожность и следовать правилам безопасности. Это поможет избежать опасных ситуаций и сохранить жизнь.