Труженице тыла Рузалии Валиевой из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженица тыла Рузалия Валиева из Апастовского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Рузалия Исмагиловна родилась 27 сентября 1931 года в деревне Куштово Апастовского района ТАССР. До начала войны ее семья была направлена в Мурманск, по месту службы отца. Когда началась Великая Отечественная война мать и четверо детей были эвакуированы в Башкирию. В дороге поезд был атакован фашистами. Семья, спасаясь от гибели, скиталась по замерзшему лесу. Потом вышли в незнакомую деревню, голодали, ели промерзлую гнилую картошку. Позже из Башкирии семья вернулась в родные края», – рассказали в пресс-службе.

После замужества Рузалия Исмагиловна переехала в Узбекистан. Там у нее и ее супруга родились двое детей. Валиева трудилась на заводе, удостоена трудовых наград и звания ветерана труда. В настоящее время она проживает в семье дочери.