ЛОР рассказала, как правильно пользоваться наушниками, чтобы не потерять слух

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Врач-отоларинголог Наталия Сергеева в беседе с «Абзацем» рассказала, что музыку в наушниках можно слушать не более 2 часов в день. При этом каждый час надо делать перерывы на 10 минут, а уровень громкости не должен превышать 60%.

«Когда есть резкий, кратковременный громкий звук либо продолжительный громкий звук, чувствительные клеточки уха повреждаются, и эти изменения становятся необратимыми. В таком случае человек может в моменте столкнуться с оглушением. Иногда вследствие такого воздействия может появляться и посторонний шум», – поясняет эксперт.

При этом врач отметила, что последствия одного громкого звука в месяц обратимы, а вот привычка засыпать в наушниках постепенно приведет к ухудшению слуха без возможности его восстановить.

«По данным ВОЗ, к 2030 году дети, которые к тому времени уже станут взрослыми, будут иметь нарушения слуха практически наполовину. Статистика говорит, что каждый четвертый из нынешнего подрастающего поколения будет иметь снижение слуха, а каждый восьмой будет носить слуховой аппарат», – отметила Сергеева.

Наиболее безопасными считаются накладные наушники, поскольку, имея шумоподавление, побуждают владельца снижать уровень громкости.