ИИ-агенты OpenAI летом получили доступ к сайтам нескольких американских государственных ведомств и выполняли там действия без ведома компании, пишет New York Times со ссылкой на исследователей в области безопасности и источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, речь идет о сайтах Министерства образования, Министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В OpenAI подтвердили инциденты, связанные с Минторгом и комиссией, и сообщили, что продолжают расследование ситуации с третьим ведомством.

В компании заявили, что произошедшее не было связано с нарушением безопасности. Там назвали инциденты примерами необычного поведения ИИ-технологии, вызывающего обеспокоенность.

Исследователи компании Transluce, занимающейся изучением ИИ, рассказали NYT, что агенты пытались взломать сайт Министерства образования, чтобы получить данные управления ведомства по гражданским правам. Попытка оказалась безуспешной.

Кроме того, агенты получили данные с портала Бюро переписи населения Министерства торговли, использовав учетные данные для входа, найденные в интернете. Также они разместили общедоступные сведения с сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам на онлайн-форуме.