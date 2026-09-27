В Казани пройдет день бесплатной юридической помощи для пожилых людей

Жители Татарстана 29 сентября смогут получить бесплатную юридическую консультацию сразу у специалистов нескольких ведомств в одном месте. Акция приурочена к Международному дню пожилых людей и будет особенно актуальна для граждан старшего возраста.

Мероприятие организует Министерство юстиции республики. Оно пройдет с 9:30 до 12:00 в Доме Дружбы народов Татарстана по адресу: Казань, ул. Павлюхина, д. 57. Вход для всех желающих свободный.

Консультировать граждан будут представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и республиканских органов исполнительной власти, юристы Государственного юридического бюро Республики Татарстан, а также адвокаты и нотариусы.

«Совместный прием представителей разных ведомств – уникальная возможность решить широкий круг правовых вопросов в одном месте. Особое внимание будет уделено вопросам, актуальным для граждан пожилого возраста, однако бесплатная юридическая помощь будет оказана каждому обратившемуся», – отмечают организаторы.