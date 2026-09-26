Каракаш после поражения УНИКСа: «Думал, что мы готовы намного лучше»

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС уступил «Парме» со счетом 88:97 в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги. После игры главный тренер казанцев Милан Каракаш назвал защиту и недостаток физической борьбы главными причинами поражения.

«Пропустить 97 очков в «Баскет-холле» в стартовой игре сезона, конечно, не тот результат, на который мы рассчитывали. Возможно, для тренера говорить так не совсем корректно, но я не ожидал этого. Думал, что мы готовы намного лучше», – сказал Каракаш, слова которого приводит пресс-служба клуба.

По словам тренера, команда не смогла показать интенсивность и силовой стиль защиты, о которых говорила перед матчем. Он также отметил, что УНИКС уступил борьбу за подборы сопернику, который приехал без основного центрового.

«Нам не хватало концентрации и собранности. Да, мы могли бы разыгрывать мяч лучше и находить более выгодные позиции, но все же главное сегодня – это защита, нехватка физической мощи и желания бороться», – отметил специалист.

Каракаш также обратил внимание на проблемы команды в нападении и отметил, что УНИКСу необходимо время для сыгранности: состав практически полностью обновился.

«Повторюсь, пропустить такое количество очков от соперника дома – это не наш уровень. В среду против «Динамо» ожидаю совершенно другую игру», – сказал тренер.

Следующий матч УНИКС проведет 30 сентября дома против «Динамо».