У Нижнекамска появился гимн к 60-летию города

Сегодня, в честь 60-летия Нижнекамска, в городе был представлен новый гимн. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам главы города, композиция посвящена любви к Нижнекамску, его жителям и будущему, которое создается вместе.

«Сегодня у Нижнекамска появился еще один голос – его гимн. Он звучит о любви к городу, о людях, которыми гордимся, и о будущем, которое создаем вместе», – написал Беляев.

Видео: канал Радмира Беляева в «Макс»