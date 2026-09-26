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Общество 26 сентября 2026 19:46

У Нижнекамска появился гимн к 60-летию города

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Сегодня, в честь 60-летия Нижнекамска, в городе был представлен новый гимн. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам главы города, композиция посвящена любви к Нижнекамску, его жителям и будущему, которое создается вместе.

«Сегодня у Нижнекамска появился еще один голос – его гимн. Он звучит о любви к городу, о людях, которыми гордимся, и о будущем, которое создаем вместе», – написал Беляев.

Видео: канал Радмира Беляева в «Макс»

#гимн #ГордимсяНижнекамском #нижнекамск #Радмир Беляев
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