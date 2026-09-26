Песошин принял участие в заселении дома по программе соципотеки в Нижнекамске

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин во время рабочей поездки в Нижнекамск принял участие в церемонии заселения нового многоквартирного дома, построенного по программе социальной ипотеки. Вместе с ним в мероприятии участвовал глава Нижнекамского района Радмир Беляев, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Пятиэтажный дом на 120 квартир расположен в жилом комплексе «Грин Хаус Парк». Квартиры передаются жильцам с чистовой отделкой, сантехникой, электрическими плитами, датчиками пожарной сигнализации и счетчиками воды и электроэнергии.

«Собственная квартира – это важное событие для каждой семьи, которое кардинально меняет жизнь к лучшему. Данный дом – лишь часть большого плана по развитию этой живописной территории на берегу реки Кама. Мы видим, как растет и преображается Нижнекамск, и этот дом – один из кирпичиков в этой большой стройке. Поздравляю всех с новосельем!» – сказал Песошин.

В новые квартиры заселятся молодые семьи, дети-сироты, работники бюджетной сферы и нефтяной отрасли. Песошин отметил, что строительство дома стало результатом совместной работы муниципалитета, бизнеса и Государственного жилищного фонда.

В комплексе планируется построить почти 30 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день заселены 14 домов.

Инвестиционный план Госжилфонда на 2026 год предусматривает строительство в городах и районах Татарстана 108 домов на 3 123 квартиры общей площадью 150 тыс. кв. м. План по вводу жилья на данный момент выполнен на 74%.