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Общество 26 сентября 2026 18:05

Минпросвещения России предложило упростить процедуру оформления опеки

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Минпросвещения России предложило упростить процедуру оформления опеки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минпросвещения России подготовило законопроект, предусматривающий упрощение и ускорение процедуры оформления опеки. Об этом сообщили в ведомстве.

Документ предполагает перевод части услуг в электронный формат. Заявление о назначении опекуном или попечителем, ежегодный отчет о хранении и использовании имущества подопечного, а также заявление об освобождении от обязанностей опекуна или попечителя предлагается подавать через Единый портал госуслуг или региональные порталы.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение межведомственного электронного обмена данными. Сейчас сведения о каждом кандидате в опекуны запрашиваются отдельно. По замыслу ведомства, цифровое взаимодействие позволит быстрее получать необходимую информацию и повысить достоверность сведений.

Минпросвещения также предлагает расширить банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. В него планируется включать сведения о родителях, условиях жизни ребенка и его документах.

#опека #минпросвещения рф #детский дом #усыновление детей
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