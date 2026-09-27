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На главную ТИ-Спорт 27 сентября 2026 10:09

В Казанском Кремле развернули самую большую форму сборной России по футболу

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В Казанском Кремле развернули самую большую форму сборной России по футболу
Фото: скриншот видео

В Казанском Кремле развернули самую большую форму сборной России по футболу. Видео акции на своих страницах в социальных сетях опубликовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Именно в ней (форме – прим. Т-и) наши ребята 29 сентября впервые выйдут на поле „Казань Арены“ в товарищеском матче против сборной Ирана!» – пояснил Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Всех ждем на футболе!» – написал Рустам Минниханов. И повторил свой призыв по-татарски: «Футболга килегез! Егетләребезгә уңышлар телибез (в переводе – „Приходите на футбол! Желаем удачи нашим ребятам“)».

Начало товарищеского матча между национальными сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», перенесено с 19:30 на 19:00. Причиной стала просьба основного вещателя. О том, как в столице Татарстана встретили сборную Ирана, можно узнать в материале «Татар-информа».

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.

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#сборная России по футболу #Рустам Минниханов #перформанс
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