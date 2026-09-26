Бывший глава Минспорта России Колобков избран вице-президентом FIDE

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Бывший министр спорта России Павел Колобков занял пост вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE). Решение было принято на Генеральной ассамблее организации в Самарканде.

За кандидатуру Колобкова проголосовали 78 делегатов.

«По сути, это оценка вклада России в мировые шахматы. Для меня это очень важно», – сказал Колобков ТАСС.

Колобков возглавлял Минспорт России с 2016 по 2020 год. В 2020 году он вошел в состав правления «Газпром нефти». В 2000 году Колобков стал олимпийским чемпионом по фехтованию на шпагах, также он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

26 сентября президентом FIDE избрали Тимура Турлова – основателя холдинга Freedom Holding Corp. Его кандидатуру поддержали 110 делегатов.