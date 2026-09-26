Вернуть можно даже невозвратный билет: советы юриста Манько при задержке рейса

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Пассажиры задержанных рейсов могут рассчитывать на бесплатные напитки, питание, размещение в гостинице и полный возврат стоимости билета на самолет. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько.

По его словам, путешествующих с детьми младше семи лет должны сразу сопроводить в комнату матери и ребенка. Уже после двух часов ожидания авиакомпания обязана предоставить пассажирам прохладительные напитки, а после четырех часов – обеспечить горячим питанием. Далее еда должна предоставляться с определенной периодичностью: днем интервал составляет шесть часов, ночью – восемь.

Манько отметил, что ждать вылета в аэропорту бесконечно пассажиры не обязаны. Если задержка превышает восемь часов днем или шесть часов ночью, авиакомпания должна бесплатно разместить пассажиров в гостинице и организовать трансфер туда и обратно.

Отдельно юрист рассказал о компенсации за сорванные из-за задержки планы. Если пассажир потерял бронь гостиницы или билеты на концерт по вине авиакомпании, он может потребовать возмещения убытков, сохранив подтверждающие расходы чеки. Если причиной стали погодные условия или закрытие воздушного пространства, компенсация не предусмотрена.

Манько также напомнил о возможности вернуть полную стоимость авиабилета даже при наличии тарифа с пометкой «невозвратный». По его словам, для этого следует написать претензию и потребовать полного возврата средств на карту.