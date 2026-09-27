Историк Тодд: 2026 год может стать решающим для конфликта на Украине

Французский историк Эмманюэль Тодд считает, что развитие украинского конфликта может проясниться уже в 2026 году, при этом боевые действия могут стать более ожесточенными. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

«В этом году все прояснится. Это интересно, потому что именно этот год станет годом, когда все решится», – сказал Тодд.

По его словам, сейчас на фронте наблюдается активизация боевых действий, а ситуация продолжает обостряться. Историк считает, что конфликт «грозит стать все более ожесточенным».

«Именно поэтому в некотором смысле европейские лидеры немного нервничают. Каждому придется ответить за свои действия, как только эта война закончится», – отметил Тодд.