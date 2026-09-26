Радмир Беляев: За 60 лет Нижнекамск стал нефтехимическим гигантом

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев поздравил жителей города с 60-летним юбилеем и подчеркнул, что главным достоянием города на протяжении всей его истории остаются люди и их труд.

«В чистом поле, на берегу Камы всего лишь за 60 лет построен нефтехимический гигант, один из самых красивых городов нашей страны и нашей республики. И все это сделано именно трудом наших людей», – сказал Беляев.

Он поблагодарил ветеранов-первостроителей, которые стояли у истоков Нижнекамска, а также всех жителей, внесших вклад в развитие города.

Отдельные слова благодарности мэр адресовал Раису Татарстана Рустаму Минниханову, Правительству республики и Государственному Совету Татарстана за поддержку Нижнекамска. Беляев также отметил роль градообразующих предприятий в экономическом развитии и благоустройстве города.

«Наш город никогда бы не был таким красивым, замечательным, благоустроенным и экономически развитым, если бы не поддержка наших градообразующих предприятий», – подчеркнул мэр.

Он поблагодарил компанию СИБУР и коллектив «Нижнекамскнефтехима», «Татнефть», коллективы «ТАНЕКО» и шинного комплекса, а также «ТАИФ-НК» за работу и поддержку города.

Говоря о сегодняшнем дне, Беляев отдельно упомянул военнослужащих – участников специальной военной операции. В день юбилея города в Нижнекамске также открыли мемориальный комплекс в память о погибших земляках.

«Сегодня наши бойцы специальной военной операции – мы сегодня открыли мемориал памяти. Вечная память нашим героям. Победа обязательно придет! Ребята, огромное вам спасибо, низкий поклон за мирное небо над головой», – сказал Беляев.

Мэр напомнил, что 2026 год в Нижнекамске был объявлен Годом первостроителей – в честь ветеранов и первых жителей города. Он отметил, что юбилей Нижнекамска отмечают в непростое время, но, по его словам, именно единство позволяет городу продолжать развитие.

«Сила в единстве, и мы одна большая семья. Мы обязательно вместе преодолеем все трудности и сделаем так, что Нижнекамск всегда шел и будет идти вперед, потому что вместе мы сила!» – сказал Беляев.