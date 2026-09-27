Токаев уволил министра обороны Казахстана после гибели военных на Каспии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба Президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны после гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

«Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан», – сказано в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Косанов возглавлял военное ведомство Казахстана с 2025 года. В сентябре 2026-го Токаев переназначил его министром обороны.

Во время учений в Мангистауской области 24 сентября при резком ухудшении погодных условий и усилении ветра 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Троих из них удалось спасти, 14 погибли (12 матросов срочной службы, сержант и старший лейтенант).

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. Задержаны пять сотрудников Минобороны, включая начальника штаба – первого заместителя главнокомандующего ВМС. Пятница, 25 сентября, была объявлена днем общенационального траура. На следующий день, 26 сентября, Токаев распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны.

Соболезнования Президенту Казахстана в связи с трагедией выразили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.