Песошин поздравил машиностроителей Татарстана с профессиональным праздником

Фото: prav.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил работников машиностроительного комплекса республики и ветеранов отрасли с Днем машиностроителя.

«От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю Вас с профессиональным праздником. Машиностроение – фундамент промышленного потенциала республики и основа ее технологического суверенитета», – говорится в поздравлении.

Песошин отметил, что на фоне задач по импортозамещению и созданию независимой промышленной базы роль машиностроителей возрастает. По его словам, предприятия отрасли одними из первых осваивают робототехнику, промышленный интернет вещей и принципы умного производства.

«Татарстан по праву гордится автомобилестроением, судостроением, авиационной отраслью, производством кабельной и электротехнической продукции, оборудования для нефтегазовой промышленности», – подчеркнул Премьер-министр.

Он также отметил, что внедрение цифровых технологий и современных систем управления производственными процессами позволяет Татарстану занимать лидирующие позиции в стране.

Отдельно Песошин поблагодарил ветеранов отрасли за передачу профессиональных знаний молодому поколению.

«Крепкие трудовые династии и наставничество обеспечивают непрерывность развития отрасли, а новые компетенции инженеров открывают татарстанскому машиностроению путь к производству будущего», – сказал он.

Премьер-министр пожелал работникам машиностроительного комплекса здоровья, производственных успехов, стабильности и процветания, а также новых профессиональных высот и вдохновения в работе.