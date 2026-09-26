Айдар Метшин: «Нижнекамск родился волей и смелой мечтой людей»

С поздравлением в честь 60-летия города к нижнекамцам обратился депутат Государственной Думы Айдар Метшин. На празднике со сцены он отметил, что город возник благодаря смелости и труду первостроителей, которые приехали в чистое поле и своими руками начали создавать новый город на Каме.

«Нижнекамск не возник сам по себе. Он родился волей и смелой мечтой людей, которые приехали в чистое поле – в землянки, бараки, палатки – и начали своими руками строить солнечный город на Каме», – сказал Метшин.

Депутат выразил слова благодарности ветеранам-первостроителям, благодаря которым Нижнекамск стал крупным промышленным центром и одним из центров нефтепереработки страны. При этом, подчеркнул он, главное достижение города – его развитие как места, где людям хочется жить, растить детей и гордиться своим трудом.

По словам Метшина, сегодня Нижнекамск продолжает развиваться: здесь реализуются новые производственные проекты, появляются социальные объекты, благоустраиваются дворы и парки, создаются новые возможности для молодежи и уделяется внимание старшему поколению.

«За всем этим – труд тысяч людей, каждый из которых делает город лучше и красивее. Пусть наш любимый Нижнекамск растет, хорошеет, становится еще уютнее и сильнее вместе с его замечательными людьми. С юбилеем, дорогие нижнекамцы!» – поздравил депутат.