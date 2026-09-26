Литва планирует создать мобилизационный резерв из 100 тыс. человек

Литва планирует сформировать гражданский мобилизационный резерв численностью около 100 тыс. человек. В него предполагается включить государственных и муниципальных служащих, врачей, инженеров, IT-специалистов, работников энергетической отрасли и полиции, заявил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Самое важное – чтобы люди четко понимали свою позицию, чтобы их не отвлекала никакая другая необходимая работа, а чтобы они сосредоточились на непрерывности своей деятельности», – сказал Виткаускас.

По его словам, резерв необходим для обеспечения работы ключевых сфер в случае мобилизации во время кризисных ситуаций.

Кроме того, Литва совместно с Польшей разрабатывает план эвакуации населения. Виткаускас пояснил, что при чрезвычайной ситуации на границе может возникнуть большой поток людей, поэтому порядок действий необходимо определить заранее.