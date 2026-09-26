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На главную ТИ-Спорт 26 сентября 2026 19:15

Российский гимнаст Заика стал автором нового именного элемента

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Российский гимнаст Заика стал автором нового именного элемента
Фото: sportgymrus.ru

Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Гимнаст впервые успешно выполнил элемент на кольцах на этапе World Challenge Cup Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже. Заика сделал подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой.

По правилам спортивной гимнастики новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Международная федерация гимнастики уже засчитала элемент Заики.

Илье Заике 24 года. Он является трехкратным чемпионом России в упражнениях на кольцах.

#спортивная гимнастика
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