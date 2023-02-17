Штаб студотрядов «Тесла» Казанского энергоуниверситета стал лучшим в России

Продолжая славные традиции студенческих трудовых отрядов Татарстана, 60-летие которых празднуется в этом году, Штаб студотрядов «Тесла» Казанского государственного энергетического университета признан лучшим в России. Торжественная церемония награждения состоялась в министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в Москве в преддверие Дня российских студенческих отрядов, который отмечается сегодня 17 февраля.

Учредителем ежегодного конкурса на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе образования является министерство науки и высшего образования Российской Федерации с участием Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды».

Будущие энергетики в своём добровольном и очень востребованном труде стараются и в движении РСО придерживаться профессиональной ориентации университета. Даже названия студотрядов подчеркивают профессиональную специализацию и молодой задор: «Высокое Напряжение», «Заряд», «Монолит», «Дайнима», «Исида», «Дельта», «Юность», «Energy», «Оникс», СПуО «Полярная звезда». Работу этих одиннадцати стройотрядов плюс двух Снежных десантов «Сириус» и «Резонанс» координирует и возглавляет Штаб СО КГЭУ «Тесла», функционирующий с 2015 года и названный в честь всемирно известного сербского учёного-физика, изобретателя в области электротехники и радиотехники Николы Тесла.

Степень конкуренции в 2022 году была очень высокой: на конкурс были поданы 103 заявки от вузов России. Казанский государственный энергетический университет и Штаб студенческих отрядов КГЭУ «Тесла» смогли с честью представить нашу республику и занять первое место в общем рейтинге российских вузов.

Переходящее знамя лучшего в России штаба СО и диплом победителя вручили в министерстве науки и образования РФ. В состав делегации от университета, которая отправилась за наградой в Москву 15 февраля, вошли ректор Эдвард Абдуллазянов, активисты стройотряда КГЭУ во главе с командиром Штаба СО КГЭУ «Тесла» Никитой Красильниковым.

«Я горжусь достижениями бойцов студотрядов. Они активны, амбициозны и не боятся трудностей. Студотряд – это большая дружная семья, где все за всех и все за одного! Я в свое время сам прошел эту школу мужества и братства, профессионального и личностного становления», – отмечает ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

География работы стройотрядовцев КГЭУ очень широкая и разнообразная – это объекты: ПАО «Россети», ОАО «Татэлектромонтаж», АО ПО «Завод имени Серго» и ООО «Лойд-фиш». Будущие энергетики также принимают участие в таких проектах, как Всероссийская студенческая стройка «Мирный Атом – ПРОРЫВ» (Томская область); Всероссийская студенческая стройка «Мирный Атом – МБИР» (Ульяновская область); Всероссийская студенческая стройка Бованенково (Ямало-Ненецкий автономный округ), Всероссийский студенческий отряд проводников; Всероссийский трудовой проект «Мрия», (Республика Крым); а также в проектах госкорпорации «Росатом» и в проекте «Камчатка-2022»

По итогам 2022 года штаб студотрядов КГЭУ «Тесла» завоевал также звание лучшего среди студотрядовских штабов вузов Татарстана и лучший комиссар года. Торжественная церемония награждения прошла в КЦ «Московский» Казани 17 февраля – в День российских студенческих отрядов.

«Казанский энергетический университет – один из базовых вузов, который вносит большой вклад в развитие движения студенческих трудовых отрядов по всем направлениям деятельности», – отметил министр молодежи Татарстана Ренат Садыков.