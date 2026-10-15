На форуме «ТАЙМ» обсудили российско-индийское партнерство в сфере кино

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Сессия «Киноиндустрия будущего: потенциал индийско-российского партнерства» прошла на полях российско-индийского бизнес-форума «ТАЙМ».

О современном состоянии Российско-индийского сотрудничества в кинематографе рассказала исполнительный директор кинофестиваля «Алтын минбар» Миляуша Айтуганова.

В 2014 году после долгого перерыва состоялась первая попытка вернуться к индийскому кино – прошел Фестиваль современного индийского кино в Казани.

«Учитывая то, что генетически так сложилось, что индийское кино у нас в России очень любят, мы поняли, что такая акция будет очень популярна среди жителей Республики Татарстан и Казань», – сказала Айтуганова.

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В 2019 году в пяти российских городах прошел фестиваль Bollywood film festival – индийское кино стало более массовым в России. С 2024 года в рамках фестиваля «Алтын минбар» в Казани прошли дни индийского кино. Очень показательно, отметила Айтуганова, что индийское кино берет призы на казанском фестивале кино, а индийские кинематографисты участвуют в роли жюри киноконкурса, и здесь вновь прозвучало имя звукорежиссера Ресула Пукутти.

В прошлом году в рамках рабочей встречи с индийскими кинематографистами уже обсуждалась работа над первыми совместными проектами.

«Чтобы создать совместный продукт, необходимо финансирование двух стран, и это сопряжено с правовыми вопросами. Сегодня еще нет массового копроизводства с Индией, есть такие фильмы, но массовый характер они не имеют», – сказала Айтуганова.

Собственно с целью наладить копродукцию двух стран и проводится данная сессия.

«Возвращаться к индийскому кино нам проще, потому что все-таки Индия у нас на генетическом уровне осталась. Есть бабушка и дедушки, которые ходили на индийские фильмы в кино в 1970-1980-е годы, это не может остаться бесследно», – вновь повторила исполнительный директор казанского кинофестиваля.

Совсем на другой уровень вышел генеральный продюсер компании Indian Films Карен Мирзоян – с генетического на ментальный. Он вновь напомнил, что у индийского кино в России есть преданная аудитория, в том числе среди молодых людей, и «ментально» продукты болливудской киноиндустрии российскому зрителю намного ближе, чем голливудские фильмы. Однако сегодня, переживает продюсер, одного совместного фильма уже недостаточно, чтобы реализовать огромный потенциал индийского кино. По его мнению, этот вопрос нужно поднимать на государственном уровне, и здесь нужна долгосрочная программа, которая позволит создать 10 громких фильмов, из которых, возможно, окупится только 11-й. Так делаются рынки, считает Мирзоян.

В рамках своей стратегии по популяризации индийского кино продюсер называет также расширение эфирного времени индийского кино на российском телевидении.

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Об анимации на панельной сессии говорил директор проекта «Туган батыр» Радик Абдрахманов. Он рассказал о своем флагманском мультиплатформенном проекте – «Туган батыре».

«Первая версия нашего сериала находится на федеральных платформах, идет с высоким рейтингом. В данный момент идет работа над новой версией нашего сериала, Карен Рудольфович взял на себя глобальную ответственность за создание вселенной нашего мультсериала», – отчитался Абдрахманов.

Во время своего доклада он также заявил, что через год в пуле главных героев анимационного сериала может появиться персонаж, созданный на основе индийского фольклора.

Однако самым громким заявлением Радика Абдрахманова стали планы на постройку аналога «Диснейленда». Рабочее название национального парка развлечений – «Туган Лэнд».

Своими размышлениями о пользе российско-индийского сотрудничества на поприще кинопроизводства также поделились представители кинематографа Индии. Режиссер Паттабхирамаях Шешадри рассказал о том, как его киновоззрение сформировали Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Дзига Вертов, Всеволод Пудовкин, Андрей Тарковский – весь кино-иконостас классического русского и мирового кинематографа. Для углубления взаимопонимания двух культур – российской и индийской – он также отметил важность создания совместных проектов в сфере кино.

Голос киноведческого цеха в хор продюсерских докладов добавила индийский критик Рвита Дутта. По ее словам, кинокритики всегда играли роль амбассадоров культуры, объясняя исторический и культурный контекст произведений кинематографа.