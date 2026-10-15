На форуме «ТАЙМ» обсудили спортивные горизонты российско-индийского партнерства

Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»

В рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани прошел брифинг «Спорт как стратегический ресурс: новые горизонты российско-индийского партнерства». Эксперты обсудили роль спорта в укреплении международных связей и совместные проекты двух стран.

Халил Шайхутдинов, заместитель министра спорта Республики Татарстан, отметил, что Казань уже не на словах, а в конкретных проектах является спортивной столицей России. Он напомнил, что российско-индийский форум «ТАЙМ» и шахматный турнир проводятся во второй раз, а главным наследием Универсиады остались люди, работающие сегодня менеджерами не только в спорте, но и во всей системе органов власти:

«Казань уже не только на словах, а в наших проектах является спортивной столицей нашей великой страны. Второй раз проводится российско-индийский форум «ТАЙМ» и шахматный турнир. Главным наследием Универсиады остались люди, которые сегодня работают менеджерами не только в спорте, но и во всей системе органов власти. Международный горизонт сейчас открывается. Надеюсь, наши спортсмены будут достойно представлены на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В Казанском марафоне в этом году участвовали более 45 тысяч человек. Приглашаем индийских братьев в следующем году. У нас очень развит хоккей на траве: мужская команда – 24-кратный чемпион страны. Готовы подстроить турниры удобно для ваших команд. Надеюсь, такие форумы помогут наладить контакты и объединить наш опыт и финансовые возможности. Надо дружить с Татарстаном, двигаться вперед», – сказал спикер.

Кирилл Голубев, исполнительный директор Федерации хоккея Республики Татарстан, рассказал, что татарстанский хоккей идет туда, где раньше его видели только по телевизору. Главным флагманом он назвал «Ак Барс» – трехкратного обладателя Кубка Гагарина, пятикратного чемпиона России и обладателя Кубка европейских чемпионов. По его словам, Ледовый дворец работает с утра до вечера, что принципиально важно для воспитания будущих чемпионов:

«Мы идем туда, где раньше хоккей видели только по телевизору. Главный флагман – «Ак Барс»: трехкратный обладатель Кубка Гагарина, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов. Ледовый дворец работает с утра до вечера – это принципиально важно для воспитания будущего чемпиона. Главное, ради чего мы строим, – это наши дети. Хоккей – школа жизни: дисциплина, умение преодолевать трудности, работа в команде, уважение к сопернику. Эти качества остаются с человеком навсегда. Мы выстроили четкую вертикаль: от дворовых команд и «Золотой шайбы» до школ олимпийского резерва, МХЛ и профессиональных клубов. Цель – воспитывать своих игроков, а не покупать готовых. Сегодня костяк «Ак Барса» на 50% состоит из воспитанников. Организация «ОРХИС» объединяет хоккейные федерации 17 стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Мы ежегодно выезжаем в ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Оман – проводим тренировки, учим судей. Готовы делиться опытом с индийскими коллегами: обмен тренерами, совместные турниры, видеомониторинг, помощь при строительстве ледовых дворцов», – заявил он.

Евгений Салюков, заместитель председателя Федерации бадминтона Республики Татарстан, директор РСШОР по бадминтону, сообщил, что за полтора десятилетия число занимающихся бадминтоном в республике выросло со 124 человек до более чем 16 тысяч – в 130 раз. Он объяснил это системной работой: республика разделена на 6 зон, работают более 50 секций и клубов, в Поволжском университете спорта открыто отделение бадминтона с бесплатным обучением и общежитием, а выпускники возвращаются в районы квалифицированными тренерами:

«В 2010 году бадминтоном в Татарстане занималось 124 человека, сегодня – более 16 тысяч. Рост в 130 раз за полтора десятилетия – это системная работа. Республика разделена на 6 зон, работают более 50 секций и клубов. В Поволжском университете спорта открыто отделение бадминтона – бесплатное обучение и общежитие снимают финансовые барьеры для ребят из глубинки. Выпускники возвращаются в районы квалифицированными тренерами . Центр бадминтона в Казани загружен до 22 часов. В 2024 году открыт новый центр в Алексеевском районе. В планах – типовые центры в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Шамардане и Набережных Челнах. Почему Индия? Современный бадминтон происходит от индийской игры пуна. Индия – мировая держава бадминтона: 43% населения интересуются, 32% играют. Индийские парабадминтонисты – мировые лидеры. Предлагаем три направления сотрудничества: обмен спортивными командами и тренировочные сборы, совместные турниры, а также участие индийских студентов в российских соревнованиях», – подытожил Салюков.