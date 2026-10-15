В КФУ пройдет конференция, посвященная 85-летию Рената Хариса

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 16 октября, в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоится международная конференция «Татарская литература и культура ХХ–XXI веков и современные литературные стратегии», посвященная 85-летнему юбилею народного поэта Татарстана Рената Хариса. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Помимо прочего, будет организована выставка графики Рената Хариса «Шигырь язган каләм белән…» («Пером, пишущим стихи…»). Поддержку конференции оказывает Министерство культуры Татарстана.

Цели конференции – научно-методологическое и культурно-общественное осмысление роли татарской литературы и искусства ХХ–XXI веков в отечественном и мировом контексте, а также выявление актуальных литературных стратегий развития национальных культур на материале творческого наследия Рената Хариса.

После пленарного заседания начнут свою работу секции: «Творчество Рената Хариса в контексте татарской поэзии и культуры второй половины ХХ – начала XXI веков»; «Современные художественно-эстетические стратегии и национальные литературы: проблемы, подходы, интерпретации»; «Татарская литература и культура ХХ–XXI веков в системе отечественной и мировой художественной культуры»; «Современные подходы в изучении родного языка и литературы». Секции продолжат работу 17-го числа, а затем пройдет официальная церемония закрытия.

В работе конференции примут участие ведущие и начинающие исследователи из научных институтов и вузов Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, других регионов РФ, а также ученых из Казахстана, Узбекистана и иных стран.