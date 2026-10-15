Экспорт продукции АПК из Татарстана в Индию за год вырос в 2,3 раза

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Татарстана в Индию за год вырос в 2,3 раза. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на секции II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ: Россия – Индия. Взаимная эффективность» в Казани.

«В прошлом году экспортировали продукцию АПК в Индию на 26,6 млн долларов, в этом году – 61 млн долларов, рост - на 129%, на 34 млн долларов», – рассказал он.

Гайнуллов отметил, что Индия занимает второе место по объему экспорта продукции АПК, опережая Китай, Казахстан и Узбекистан.

«Мы считаем, что есть большие возможности и потенциал до конца года достичь показателя в 100 млн долларов, мы будем к этому стремиться», – подчеркнул он.

По словам замминистра, в Индию экспортировали больше всего подсолнечного масла – 96,4%, а также кондитерские изделия, соки, напитки, продукцию глубокой переработки.

«Нужно укреплять существующие связи, заключать новые контракты, участвовать в международных выставках», – заявил он.

Управляющий директор компании SABAVA, основатель Российско-Индийского торгового центра Ракеш Кумар Шривастава добавил, что Индия – давний друг России.

«Индию и Россию связывает особое партнерство, построенное на доверии и уважении на протяжении более 70 лет. Оно оставалось прочным через все испытания временем. И сегодня служит примером стабильности в нестабильном мире», – сказал он.

Шривастава заметил, что Татарстан - один из самых успешных аграрных регионов России. «Мы восхищаемся вашими достижениями, обеспечением продовольственной безопасности и развитием экспорта», – заявил он.

По мнению директора компании, Татарстан и Индия могут сотрудничать в создании совместных предприятий пищевой промышленности и глубокой переработки, по агротехнологиям в точном земледелии, микроорошению, сельхозтехнике, складским мощностям, по обмену студентами и обучению фермеров.