Муфтий Татарстана призвал священнослужителей следовать за мазхабами

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, выступая на прошедшей в Уфе XVII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама», призвал мусульманских священнослужителей следовать традиционным школам исламского права – мазхабам. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Председатель ДУМ РТ в своем выступлении сделал акцент на сохранении отечественного богословского наследия, традиций четырех мазхабов в суннитском исламе и раскрыл понятие «ахлю сунна», приведя цитаты из мусульманских ученых.

Камиль хазрат напомнил, что шейх Мухаммад Захид аль-Каусари вывел общую для всех мусульман формулу «ахлю сунна»: «Когда говорится об ахлю сунна, то подразумеваются ашариты и матуридиты».

Процитировал муфтий РТ и историческое сочинение «Тальфик аль-ахбар» татарского ученого Мухаммада Мурада ар-Рамзи: «Татарские имамы всегда были суннитами, в вероубеждении – матуридитами, в фикхе – ханафитами. И среди них не было тех, кто распространял нововведения».

Помимо Камиля хазрата Самигуллина, в конференции приняли участие его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов, а глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, верховный муфтий, председатель ЦДУМ России шейх-уль-ислам Талгат хазрат Таджуддин, заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин, помощник Раиса РТ, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Марат Гатин, директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Михаил Грязнов и другие религиозные, государственные и общественные деятели.