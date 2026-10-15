349 мандатов: Медведев подвел итоги выборов в Госдуму для «Единой России»

«Единая Россия» по итогам ЕДГ-2026 заняла 349 мест в Государственной Думе. У партии более 58% голосов по партийным спискам и победа в 209 одномандатных округах. Об этом на заседании федерального совета первичек заявил председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает официальный портал «Единой России».

«Мы снова доказали, что являемся ведущей политической силой страны, партией Главы государства и всего народа. Хочу вас за эту работу поблагодарить», – сказал Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что федеральный совет первичных отделений был создан в сентябре 2024 года и за это время стал одним из итогов совместной работы по модернизации партийной структуры в рамках Года первичек.

Первички «Единой России», которых по всей стране насчитывается более 86 тысяч, стали авангардом работы партии в ходе избирательной кампании, заявил Дмитрий Медведев.

«Это самая разветвленная сеть среди всех политических партий и общественных движений страны. Повышение активности первичек стало важнейшим этапом нашей подготовки к избирательной кампании. Вы включились в проведение отчетной кампании о выполнении Народной программы. Силами первичных отделений собраны сотни тысяч предложений в Народную программу, это большая и очень важная работа», – акцентировал председатель «Единой России».

По его словам, первички стали движущей силой на ключевых направлениях партийной работы, таких как поддержка фронта, специальной военной операции и участников СВО.

«Активная и конкретная общественная деятельность помогала партии взаимодействовать с разными общественными структурами», – отметил он.

Дмитрий Медведев заверил, что помощь ветеранам СВО и поддержка их семей останется приоритетом партийной работы на годы и десятилетия вперед.

Особенно важно, что первичные отделения становятся кадровым резервом партии, считает Медведев.

«Секретари первичных отделений всегда принимают активное участие в предварительном голосовании, а затем представляют "Единую Россию" на выборах, в том числе муниципального и регионального уровней. Секретари местных отделений очень часто пополняют ряды региональных исполнительных комитетов партии – такая практика способствует притоку новых людей, идей, новых методов на все уровни партийной инфраструктуры», – добавил председатель партии.

Он подчеркнул, что в партии решили проблему горизонтальной коммуникации между первичками – этому способствовало партийное приложение ВВЕРХ.ПРО.

«Сегодня оно стало площадкой для общения, обмена опытом. На основе ваших обращений в нем создан раздел "База практик", где вы делитесь своими лучшими наработками. Этот контент обобщен в специальном онлайн-курсе, который в ближайшее время запустит Высшая партийная школа», – рассказал Медведев.

Председатель партии также добавил, что установлен механизм взаимодействия муниципальных депутатов и первичек, включая оперативную реакцию на запросы.

«Теперь исполнение запроса первички стало подотчетной работой депутата. Предусмотрен контроль за ней со стороны руководства депутатского объединения, а также местного регионального руководства партии», – пояснил он.

Еще одно направление – развитие системы образования и повышения квалификации для секретарей и членов первичных отделений в Высшей партийной школе.

«В школе сегодня действует специальный образовательный онлайн-модуль. Для членов партии на базе мессенджеров создано мини-приложение ВПШ+, в котором размещаются короткие видеоуроки и полезные материалы. Знаю, что среди ваших поступивших в ЦИК запросов были идеи по новым тематическим блокам для обучения. Они взяты в проработку», – сообщил председатель партии.

Более шести тысяч первичек «Единой России» стали победителями грантового конкурса – они получат финансирование из призового фонда на социальные проекты в регионах. Всего на конкурс поступило более 130 тысяч практик электоральной работы первичек в регионах.

«Единая Россия» прошла испытание избирательной кампанией, теперь главная задача – оправдать доверие избирателей, заявил председатель партии.

«Приоритеты здесь очевидны. Это выполнение Народной программы. Она подготовлена на основе запросов наших граждан и отвечает базовым целям развития страны, сформированным Президентом. Не менее важным остается постоянный контакт с людьми, коммуникация между избирателями и депутатами, между жителями и партией на местах – залог будущего, будущих результатов и один из принципов работы первичек. Это и залог развития "Единой России"», – отметил он.

На заседании к Дмитрию Медведеву обратились представители первичных отделений. Одно из предложений – наградить старейших членов «Единой России» к ее 25-летию.

«Это важно. Надо помнить о тех, кто стоял у истоков. Работе этих людей нужно уделить максимальное внимание, оценить по достоинству. Давайте это сделаем», – сказал Медведев.

Кроме того, Медведев поддержал инициативу обобщить практики работы первичек по всей стране – это поможет в обмене опытом между регионами.

«Это хорошая история, поскольку у нас очень разнообразная страна: в каждом регионе своя специфика, но в то же время есть что-то, что всегда способно объединить людей вне зависимости от того, где это происходит. Такие лучшие практики обязательно нужно в масштабах страны внутри нашей партии объединить и пользоваться ими», – сказал председатель «Единой России».

Он пояснил, что для такого обмена есть специальные партийные ресурсы, и поручил Центральному исполкому и секретарю Генсовета взять эту работу под контроль.

Отдельно Медведев остановился на роли секретаря первичного отделения «Единой России». Она заключается в контроле за исполнением Народной программы на конкретной территории.

«Работа секретаря первички заключается именно в том, чтобы наложить Народную программу, ее текст и конкретные обязательства на ситуацию в регионе и в конкретном населенном пункте. Речь идет, например, о том, какие пункты для развития системы здравоохранения реализуются, какие фельдшерско-акушерские возможности создаются, какое количество автобусов для школ поставлено», – сказал он.

Отвечая на вопрос об актуальных направлениях Народной программы, он заметил, что документ полностью согласуется с приоритетами развития страны, государства, включая национальные цели развития, установленные Президентом.

«Народная программа вся соткана из приоритетов. Здесь нет малых задач и малых целей, и если мы что-то упустим, нам потом просто этого люди не простят», – заявил Медведев.

При этом, подчеркнул председатель партии, когда речь идет о строительстве дорог, развитии школ, системы здравоохранения, на местах должны учитывать региональную специфику.

«Каждому населенному пункту необходимо определить наиболее важные задачи с учетом возможностей. Однако внутри Народной программы исключительно важными являются все положения», – отметил Медведев.

Еще одна инициатива – создать единую базу методических материалов для первичных отделений, в которой обобщат ответы на наиболее острые вопросы. Дмитрий Медведев поддержал предложение.

Особенно он поддержал предложение закреплять на построенных объектах информацию о том, что они возведены в рамках Народной программы «Единой России».

«Народная программа – это та программа, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Государственную Думу, это программа поддержки населения нашей страны, Главы государства. Поэтому нечего стесняться, прямо так и говорите: это сделано в рамках Народной программы», – заявил председатель партии.

По его словам, результат за последние годы действительно хороший, но останавливаться нельзя.

«Любая политическая сила, которая в какой-то момент успокаивается, сходит с политического Олимпа. Но дело не только в этом – это наш долг перед людьми, которые поддержали "Единую Россию" на выборах», – сказал Медведев.

Также участники заседания указали на необходимость системы наставничества для начинающих секретарей первичек – это позволит системно и оперативно передавать молодым кадрам наработанный опыт.

«То, чем занимаются руководители первичных организаций, – тоже особый мир. И в этом смысле опытные люди, руководители способны объяснить молодому начинающему секретарю первички, как лучше поступить в том или ином случае. Конечно, прислушаться к наставнику или нет, будет уже личная ответственность каждого, но то, что такая передача опыта полезна, сомнений не вызывает», – уверен Медведев.

От Татарстана участие в заседании федерального совета первичек приняла член федерального совета первичных отделений, председатель регионального совета первичных отделений «Единой России» Ирина Мухаметгареева.

Она напомнила, что в республике сегодня действует 2011 первичных отделений партии, насчитывается более 130 тысяч единороссов.

В федеральный рейтинг первичных отделений «Единой России» 2025 года попали 60 организаций из Татарстана. А по итогам всероссийского конкурса первичек в минувшем году третье место в категории «сельские первичные отделения» досталось Старокырлайскому первичному отделению Старокырлайского сельского поселения Арского района Республики Татарстан.

«Совет стал важной связующей нитью между руководством партии и ее базовыми структурами, обеспечивая максимальную открытость и вовлеченность в процесс принятия решений. А работа Совета стала платформой для обсуждения актуальных проблем, волнующих каждого жителя республики», – подчеркнула Ирина Мухаметгареева, отметив ежедневную работу партийного актива как с населением, так и по обмену опытом. В частности, 30 октября в Апастово состоится семинар регионального совета первичек «Единой России».

Напомним, Совет первичных отделений «Единой России» был создан 2 июля 2024 года на заседании Генсовета партии под председательством Дмитрия Медведева с целью привлечь секретарей первичек к выработке решений на федеральном уровне. Совет впервые собрался в Москве 19 сентября 2024 года, его участники представляли почти 90 тысяч первичных организаций из 89 регионов.

В числе направлений деятельности Совета: обсуждение инициатив по поддержке первичных организаций, усилению их роли в работе партии и формированию кадрового резерва; развитие конкурса общественно значимых проектов первичек, их участие в избирательных кампаниях; обмен опытом, в том числе через сотрудничество в волонтерских и гуманитарных проектах.