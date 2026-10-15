Центр Института Каюма Насыри открылся в Астрахани

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

Сегодня, 15 октября, в Астрахани на базе областного Общества татарской национальной культуры «Дуслык» состоялась церемония открытия образовательно-культурного центра Института Каюма Насыри Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В торжественном мероприятии приняли участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая ИФМК КФУ Рамиль Мирзагитов, профессор кафедры общего языкознания и тюркологии этого института, доктор филологических наук Альфия Юсупова, доцент кафедры языковой и межкультурной коммуникации, кандидат филологических наук Ляйсан Хабирова, а также представители сферы образования Арского, Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана.

Институт Каюма Насыри создан при Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета для распространения татарского языка в регионах России и за рубежом через сеть международных культурно-образовательных центров. Институт обеспечит астраханский центр необходимыми учебными материалами: учебниками, энциклопедиями, словарями.

В станах центра будут организованы бесплатные курсы по изучению татарского языка, лекции казанских педагогов по татарской литературе, научные конференции и другие образовательные мероприятия, пояснили в министерстве.

Центры Института Каюма Насыри создаются начиная с 2014 года в рамках реализации Государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и других языков народов, проживающих в РТ.

В рамках работы своей работы институт организует бесплатные курсы по изучению татарского языка, тестирование граждан на предмет знания татарского и русского языков, научно-практические конференции, предоставляет информационно-методическую поддержку методистов центров института, проводит конкурсы и культурно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию татарского и русского языков и культур, а также оказывает поддержку населеня по вопросам сохранения, изучения и развития языков и традиций татарского и русского народов.