Танец, поэзия и музыка: в Казани стартует серия вечеров «КИЧ» в театре MOÑ

На театральной площадке MOÑ покажут танцевальный спектакль Александры Рудик «Вода» и премьеру от Марселя и Марии Нуриевых «Көтү / Ожидание».

23 октября пройдет очередной из серии вечеров «КИЧ». «КИЧ» – это серия из 12 перформативных вечеров о встрече разных видов искусства и людей. Театр, танец, поэзия, музыка, разговоры и неожиданные коллаборации объединятся в программах, созданных кураторами Нурбеком Батуллой, Йолдыз Миннуллиной и Исламом Валеевым.

В первом акте зрители увидят танцевальный спектакль «Вода» московского хореографа и танцовщицы Александры Рудик. Она обратилась к идее воды как информационного источника. На протяжении спектакля зрителей будет обволакивать атмосфера, создаваемая телом и движением, и каждый сможет сделать выбор, как смотреть и что почувствовать.

22 октября в творческой лаборатории «Угол» Рудик проведет мастер-класс «Много танца».

Во втором акте свою новую работу «Көтү / Ожидание» представят хореографы и танцовщики Марсель и Мария Нуриевы. Название «Көтү» в татарском языке связано сразу с двумя значениями – «ожидание» и «стадо». Между ними возникает пространство ожидания: состояние, в котором смысл еще не назван, движение еще не завершено, а звук, тело и время находятся в постоянном ожидании друг друга. Работа создана в резиденции творческого сообщества «Мира» в Суздале.